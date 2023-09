Ob am Morgen beim Aufstehen oder zum Einschlafen – viele Tonies erzählen Geschichten, die die Kinder kennen und deren Inhalte sich mit den täglichen Routinen decken

Kinder brauchen Routinen, denn sie geben Sicherheit und Struktur. Doch es ist nicht immer leicht, diese auch im Alltag durchzusetzen. Ob früh aufstehen, Zähneputzen, am Tisch essen oder ins Bett gehen – viele der wiederkehrenden kleinen To-Dos rauben Kraft und Nerven. Der Audiohersteller tonies® unterstützt Eltern und Kinder und bedient mit Own Content Tonies – intern produzierten Hörfiguren – genau die Themen, die Eltern im täglichen Ablauf am meisten beschäftigen und Kindern oft nur wenig Freude machen.

Die Toniebox ist in vielen Familien ein ständiger Begleiter. Ob am Morgen beim Aufstehen oder beim Fertigmachen für den Kindergarten oder die Schule, ob mittags nach dem Essen oder zum Einschlafen – viele Tonies erzählen Geschichten, die die Kinder kennen und deren Inhalte sich mit den täglichen Routinen der Kleinen decken. Das erleichtert viele kleine Aufgaben, denn alles macht mehr Spaß, wenn eine Heldin oder ein Held aus der Geschichte das Gleiche tut oder tun muss. Es gibt viele Alltagshelfer, die man sich mit Geschichten und Liebern auf die Toniebox holen kann:

Beim Zähneputzen passt beispielsweise “Leos Tag – Achtung, fertig, Zähneputzen!” – hier gibt Leo den Rhythmus vor, sodass die Zähne bei einem Mix aus Geschichten und Liedern blank geputzt werden. Wenn einer der acht tollen Songs auf diesem Tonie ertönt, heißt es “Ohren spitzen und mitputzen”, denn diese sind so konzipiert, dass Kinder “spielend” die erforderlichen zwei Minuten bürsten. Dazu werden sie motiviert mit mehr Eigenständigkeit diese kleine, aber wichtige Aufgabe des alttags zu meistern.

Nach der Schule können die Kinder sich bei leichten Übungen und Yoga-Geschichten mit “Lama Sara” entspannen. Der Tonie Lama Sara nimmt die Kinder mit auf eine klangvolle Hörspiel-Reise, die neue Energie verleiht. Auch mit dem “Faultier Mo” begeben sich die Kinder auf wunderschöne Fantasiereisen und können an acht verschiedenen Orten träumen und entspannen.

Setzt im Laufe des Tages noch ein Tief ein, haben die Kinder Freude daran, zu dem tonies® Original “Spiel- und Bewegungslieder“ zu tanzen und mitzusingen. Dieser Tonie ist seit Jahren ein echter Dauerbrenner auf der Toniebox. Die 23 beliebten Kinderlieder-Klassiker auf dem Tonie sind in der aktuellen Auflage von tonies® gemeinsam mit den Minimusikern neu interpretiert.

Am Abend begleitet der Tonie “Leos Tag – 1, 2, 3, sei beim Aufräumen dabei!” die Kinder vor dem Schlafengehen dabei, für Ordnung sorgen. Und nach den Gute-Nacht-Küssen der Eltern können die Kleinen schließlich zu den drei verschiedenen Tonies der “Schlummerbande” (Schlummerbär, Schlummerhase, Schlummerschaf) sanft und leise einschlafen.

Am 12. Oktober erscheint außerdem ein weiterer Leo Tonie, der die Kinder ebenfalls in einer Alltagssituation abholt: “Leos Tag – Windel, Töpfchen, Klo – das geht so!”.

Bild: tonies Faultier

Quelle:tonies® – Hörfiguren von tonies GmbH