Octopus Energy Group schließt Finanzierungsrunde mit bestehenden Investoren ab und erhält insgesamt 550 Millionen US-Dollar frisches Kapital

Die Octopus Energy Group hat eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 325 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das frische Kapital kommt von bestehenden Aktionären. Es gelten die während der Finanzierungsrunde im Dezember 2021 vereinbarten Bedingungen.

Damit unterstützen die Investoren der Octopus Energy Group die globale Expansion des Unternehmens und die Strategie im Bereich der erneuerbaren Energien. Wobei alle Investoren ihre im letzten Jahr eingegangenen Verpflichtungen erfüllt oder übertroffen haben.

Octopus Energy plant, mit dem Geld seine Energietechnologieplattform, „Kraken“ weiter zu optimieren. Außerdem wird das frische Kapital in Produkte und Lösungen zur Bewältigung der Energiekrise sowie in die Förderung erneuerbarer Energien in großem Maßstab- investiert.

Octopus ist ein globaler Clean EnerTech-Pionier und in Europa einer der größten Investoren im Bereich erneuerbare Energien. Das Unternehmen verwaltet drei Gigawatt an Energieprojekten. Seine Technologieplattform, Kraken, unterstützt die eigenen Geschäftsbereiche Handel, Erzeugung und Flexibilitätsgeschäfte. Zusätzlich ist die Plattform noch an andere große Energieunternehmen lizenziert, darunter E.ON und EDF in Großbritannien. Insgesamt ist Kraken lizenziert, um 25 Millionen Konten weltweit zu unterstützen.

Zusätzlich zur bestehenden Unterstützung von Octopus Tech in Großbritannien und dem globalen Geschäft stellt das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) 225 Millionen US-Dollar für eine bessere und schnellere Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz zur Verfügung. Dazu zählt ebenfalls die Nutzung der führenden Kraken-Flex-Plattform. Damit bauen CCP und Octopus Energy ihre strategische Partnerschaft weiter aus.

„Octopus wird weiterhin alles in seiner Macht Stehende tun, um den Kundinnen und Kunden durch die Energiekrise zu helfen und gleichzeitig in bessere Lösungen investieren, um sicherzustellen, dass solche Situationen zukünftig vermieden werden. Ein sauberes, billiges und zuverlässiges Energiesystem ist in greifbarer Nähe. Aber es braucht den Mut von Innovatoren wie Octopus und die Unterstützung von visionären Investoren wie CPP Investments, Generation, Origin und Tokyo Gas“, erklärt Greg Jackson, CEO und Gründer der Octopus Energy Group.

Bruce Hogg, Managing Director und Leiter des Bereichs Nachhaltige Energien bei CPP Investments, ergänzt: „Der Ausbau unserer Partnerschaft mit Octopus ist ein wichtiger Meilenstein, da wir weiterhin den langfristigen Übergang zu kohlenstoffärmeren Energielösungen unterstützen. Octopus ist ein bedeutender Innovator im Energiesektor und bietet auf dem britischen Markt erneuerbare und saubere Energie für einen wachsenden Kundenstamm. Als globale Investoren suchen wir die Zusammenarbeit mit führenden technologiegestützten Energieunternehmen und möchten so an der Entwicklung zu einer kohlenstoffarmen Welt teilhaben. Investitionen in die Energiewende sind wichtig, um ungenutztes Potenzial zu erschließen und Chancen für die Beitragszahler und Begünstigten des CPP für attraktive, langfristige, risikoadjustierte Renditen zu bieten.“

