Stuttgarter Kaffee-Start Up startet Social Media Challenge für mehr Nachhaltigkeit – Deutschlands Kaffee-Konsum erreicht Rekord-Hoch

Das Stuttgarter Kaffee-Start Up earlybird coffee ruft zum Blick in den Kaffeesatz auf! Mit einer 7-tägigen Community Challenge auf Instagram will sich das junge Unternehmen, das deutschlandweit als erstes Zero Waste Kaffee für Bürokunden im plastikfreien Mehrwegsystem anbietet, noch mehr für Nachhaltigkeit einsetzen.

Das Unternehmen trifft damit den Nerv der Zeit: denn Deutschlands Kaffee-Konsum hat ein Rekord-Hoch erreicht. Wie der Deutsche Kaffeeverband am Freitag vermeldete, stieg der Pro Kopf-Verbrauch auf im zweiten Quartal 2022 auf durchschnittlich 3,8 Tassen pro Tag und Bundesbürger – 2021 waren es 3,6 Tassen. Und mehr Kaffeekonsum bedeutet auch ein Mehr an Kaffeesatz – den es sinnvoll zu nutzen gilt.

„Verwenden statt verschwenden” lautet die Kreativ-Challenge, zu der earlybird coffee aufruft. Die Herausforderung dabei: Kaffeesatz nicht einfach wegwerfen, sondern wiederverwerten!

„Kaffeesatz wird nach dem Brühen der täglichen Tasse Kaffee häufig einfach weggeworfen. Dabei erweist er sich als äußert nützliches Produkt“, so die earlybird coffee-Geschäftsführer Merlin und Emanuel. „Egal, ob im Haushalt, im Garten oder in der Beautyroutine – er kann vielseitig weiterverwendet werden und ist viel zu schade, um ihn einfach zu entsorgen.“

Genau deshalb veröffentlicht earlybird coffee auf dem eigenen Instagram-Kanal jeden Tag vom 6.-12. August eine neue Challenge-Aufgabe und damit eine weitere Verwendungsmöglichkeit von Kaffeesatz. Alle Kaffeegenuss-Fans können sich dann zu Hause selbst ausprobieren und ihre persönlichen Ergebnisse mit der Community teilen. Auch das earlybird coffee-Team wird selbstverständlich an der Challenge teilnehmen. „Lasst uns gemeinsam eine große Sammlung an Verwendungsmöglichkeiten von Kaffeesatz austesten und zusammentragen. Eure Entdeckungen teilen wir natürlich auf unseren Kanälen.“

Quelle Rosenheim Rocks