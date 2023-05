Özdemir erwartet Auswanderungswelle bei Erdogan-Sieg

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) rechnet im Falle eines erneuten Wahlsieges des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit einer Auswanderungswelle aus der Türkei. „Wenn Erdogan die Wahl gewinnt, dann wird sich – das zeigen Umfragen – ein Großteil der Jugendlichen aus der Türkei verabschieden“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Weil dann die Hoffnung auf eine „bessere Entwicklung“ dahin wäre. Oppositionelle, Journalisten und Wissenschaftlern „würde die Luft zum Atmen abgeschnitten“. Türken machen derzeit hinter Syrern und Afghanen die drittgrößte Gruppe der Asylantragsteller in Deutschland aus. Die derzeit in der Türkei laufende Wahl um das Präsidentenamt wirke tief in die deutsch-türkische Gemeinschaft hinein, so Özdemir: „Die Polarisierung, die wir in der Türkei haben und die im Fall eines Wahlsiegs von Erdogan noch massiver werden würde, hat sich auch hierzulande fortgesetzt.“

Der Sohn türkischer Einwanderer sagte, dass die Wahl Familien, Freundeskreise und Belegschaften spalte. „Viele aus der Opposition, die eine andere Meinung vertreten, fürchten sich – das ist natürlich unerträglich“, so Özdemir.



Foto: Recep Tayyip Erdogan, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts