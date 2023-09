Online-Broker-Pionier Directa tritt Spectrum Markets als neuestes Mitglied bei

Online-Broker mit über 61.000 Privatanleger-Kunden in Italien und Depotvolumen von 3,5 Mrd. Euro wird neues Handelsmitglied

Beitritt stellt wichtigen und kommerziellen Meilenstein in den europäischen Wachstumsplänen von Spectrum dar

Bedeutung von Privatanlegern für italienische Finanzdienstleister nimmt weiter zu

Spectrum Markets („Spectrum“), der pan-europäische Handelsplatz für verbriefte Derivate begrüßt mit dem unabhängigen Online-Broker Directa SIM („Directa“) sein neuestes Mitglied.

Die 1995 gegründete Directa gilt als Pionier des Online-Wertpapierhandels in Italien und betreut über 61.000 aktive Konten mit einem Depotvolumen von insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist seit Dezember 2021 an der Borsa Italiana notiert. Als direktes Handelsmitglied von Spectrum wird der Broker zudem auch selbst als Abwicklungstelle fungieren.

Durch diese neue Partnerschaft haben nun noch mehr Privatanleger die Möglichkeit, rund um die Uhr an fünf Tagen in der Woche verbriefte Derivate über Spectrum zu handeln.

Diese Kooperation ist ein wichtiger Meilenstein in der europäischen Wachstumsstrategie von Spectrum und spiegelt die Tatsache wider, dass sich Finanzdienstleister im europäischen Raum zunehmend auf die Verbesserung ihrer Dienstleistungen für Privatanleger fokussieren und dieses Geschäft ausbauen wollen.

„Die Philosophie von Spectrum besteht seit jeher darin, die Handelsmöglichkeiten für Privatanleger zu verbessern. Diese Überzeugung teilen wir mit Directa, weshalb sie ein äußerst passender Partner für uns sind. Wir freuen uns, einen solch angesehenen Pionier unter den Online-Brokern nun an Bord zu haben”, erklärt Nicky Maan, CEO von Spectrum Markets.

„Seit unserem Markteintritt habe ich noch nie ein größeres Interesse an europäischen Privatanlegern als Kundenzielgruppe erlebt. Dies geht von einer ganzen Reihe von Finanzdienstleistern aus, von Emittenten bis hin zu Brokern sowie der gesamten Bandbreite dazwischen”, fügt er hinzu.

„Wir sind kontinuierlich an neuen Produkten und Dienstleistungen interessiert, um das Angebot an Anlageinstrumenten für unsere Kunden zu erweitern und ihre Handelserfahrung zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass das Angebot an verbrieften Derivaten auf Spectrum sehr gut angenommen werden wird, insbesondere angesichts der Möglichkeit, 24/5 handeln zu können. Wir freuen uns auch auf die Einführung neuer Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse italienischer Privatanleger zugeschnitten sind“, so Vincenzo Tedeschi, CEO von Directa.

Foto von Nicky Maan (Quelle: Spectrum Markets) und Vincenzo Tedeschi (Quelle: Directa)

