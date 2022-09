Das Teledermatologie-Unternehmen OnlineDoctor hat den Health-i Award in der Kategorie Unternehmen gewonnen. Der Preis wird jährlich von der Health-i Initiative der Techniker Krankenkasse und der Handelsblatt Media Group vergeben. Dr. Philipp Wustrow, Mitgründer und Co-CEO von OnlineDoctor, nahm die Auszeichnung am Donnerstagabend in Berlin entgegen.

Das Board der Health-i Initiative verlieh den Award in den drei Kategorien „Junge Projekte“, „Start-ups“ und „Unternehmen“ an Vordenkerinnen und Vordenker des digitalen Gesundheitswesens. Mit der Auszeichnung in der Kategorie Unternehmen würdigt die Jury das digitale Angebot von OnlineDoctor, das sich nach seiner Gründung 2016 zur führenden Teledermatologie-Plattform in Europa etablierte.

Personen mit einer Hauterkrankung erhalten über OnlineDoctor zeit- und ortsunabhängig innerhalb von durchschnittlich sieben Stunden eine Diagnose und Handlungsempfehlung von einer Hautärztin oder einem Hautarzt ihrer Wahl. Hierfür laden die Betroffenen drei Fotos der entsprechenden Körperstelle hoch und beantworten mithilfe eines intelligenten Chat-Assistenten schriftlich Fragen zu ihrem Hautproblem.

Die Technologie lässt sich zur Diagnostik, Wund- und Verlaufskontrolle sowie zur Triagierung von akuten Fällen einsetzen. Sowohl chronisch Erkrankte als auch akut betroffene Personen erhalten über die digitale Plattform schnelle Hilfe. 85 Prozent aller Anfragen können komplett digital bearbeitet und abgeschlossen werden. Nur in 15 Prozent der Fälle ist die persönliche Vorstellung in einer Praxis nach einer Konsultation via OnlineDoctor notwendig. In diesem Falle erhalten OnlineDoctor Nutzer*innen in durchschnittlich fünf Tagen einen Termin vor Ort. Damit verknüpft das Tool die persönliche und digitale Betreuung von Menschen mit Hauterkrankung.

Dr. Philipp Wustrow, Mitgründer und Co-CEO, sagt: „Wir freuen uns sehr, den Award der Health-i Initiative entgegennehmen zu dürfen. Seit nun fünf Jahren verwirklichen wir mit unserer Plattform und gemeinsam mit unseren Partnern die Mission, einen schnellen Zugang zu fachärztlicher Hilfe mit Hilfe von digitalen Tools zu ermöglichen und Abläufe für das ärztliche Personal zu vereinfachen. Inzwischen haben über 80.000 Menschen unseren Service in Anspruch genommen und wir zählen 650 Fachärztinnen und Fachärzte zu unserem Netzwerk. Auch in Zukunft werden wir uns täglich dafür einsetzen, den Digital-First-Ansatz in den Dermatologie Praxen zu etablieren.“

Quelle OnlineDoctor 24 GmbH