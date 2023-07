op.premium: Onlineprinters fokussiert Kundenzentrierung

Mehr Benefits für alle mit einem Druckvolumen ab 10.000 Euro: Mit dem neuen Vorteilsprogramm op.premium bietet Onlineprinters, eine der führenden Onlinedruckereien in Europa, Neu- und Bestandskunden ein besonderes Plus. Sie werden Mitglied des op.premium circle, einem exklusivem Vorteilsprogramm mit Sonderkonditionen, persönlichem Ansprechpartner und bevorzugter Auftragsbearbeitung. Onlineprinters bietet so gewohnte Qualität zu noch attraktiveren Bedingungen. Durch den exklusiven Club stellt das E-Commerce Unternehmen Kundenzentrierung noch mehr in den Fokus.

Mit Druckvolumen ab 10.000 Euro zu noch mehr Vorteilen

„Unsere Premiumkunden wissen, dass ihre Herzensprojekte bei uns in besten Händen sind“, erklärt CCO Dr. Fabian Stich, „Nun haben wir unserem bisherigen Programm ein Upgrade verpasst und bieten Neu- und Bestandskunden mit dem op.premium circle noch mehr Benefits an.“ Neben den oben genannten sind das zum Beispiel ein kostenloser Premium-Datencheck oder die Einladung zu exklusiven Networking-Events. Premiumkunden erhalten außerdem Zugang zu op.solutions. Das sind individuelle Unternehmenslösungen und Schnittstellenanbindungen, die die Bestellung für sie noch einfacher und flexibler gestalten.

Über Onlineprinters

Wir sind eine der führenden Onlinedruckereien Europas: Kundinnen und Kunden können über unseren Onlineshop 24 Stunden am Tag Druckprodukte wie Visitenkarten, Broschüren, Verpackungen, Werbeartikel und vieles mehr bestellen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an Standorten in Deutschland, UK, Dänemark, Polen und Spanien daran, dass die Druckprodukte in hochwertiger Qualität bei den Kundinnen und Kunden in ganz Europa

Bild: Mitglieder des exklusiven op.premium circles profitieren von besonderen Vorteilen wie einem persönlichen Premium-Berater. Copyright: Onlineprinters GmbH

Quelle ONLINEPRINTERS GmbH