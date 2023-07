Glamping neu interpretiert

Glamping bekommt eine ganz neue Bedeutung, denn das The Ritz-Carlton, Wolfsburg vereint romantisches Campingabenteuer und erstklassigen Luxus auf neue Art und Weise zu einer ungewöhnlichen Kombination. Gemeinsam mit der Autostadt und Volkswagen Nutzfahrzeuge präsentiert das renommierte Hotel ein außergewöhnliches Campingerlebnis, bei dem die Gäste im VW California 6.1 Ocean übernachten, ohne auf die Annehmlichkeiten des The Ritz-Carlton, Wolfsburg verzichten zu müssen. Diese extravagante Erfahrung ermöglicht es den Gästen in einem einzigartigen Ambiente auf der Drachenboot-Wiese vor dem Hotel zu campen und dabei den unverwechselbaren Blick auf das Hafenbecken und die gegenüberliegenden vier hohen, denkmalgeschützten Schornsteine des Volkswagen-Kraftwerks sowie den 40 Meter langen Infinity-Pool des Hotels zu genießen. Das Glamping-Erlebnis ist zum Preis von 230 EUR pro Nacht für zwei Personen buchbar. Ideal für alle Camper-Fans, diejenigen, die es schon immer einmal ausprobieren wollten oder Camping-Begeisterte, die ihren Partner von der VW Bus-Romantik überzeugen wollen (und dabei den Komfort des Luxushotels als Stärkung im Rücken haben).

Ein Volkswagen California, bequeme (Liege-) Stühle mit Tisch, romantische Lichterketten und das vom Sonnenuntergang in rötliches Licht eingetauchte Kraftwerk – das ist das ultimative Glamping-Feeling im The Ritz-Carlton, Wolfsburg. Vom 24. Juli bis 29. September 2023 können Erlebnishungrige den VW California 6.1 Ocean Camper als ihr Outdoor-Zuhause erleben, den erstklassigen Service des Ritz-Carlton-Hotels genießen sowie die abwechslungsreichen Angebote und Attraktionen der Autostadt kennenlernen. Der Camper wird mit der unverwechselbaren Ritz-Carlton-Ausstattung versehen, um den Gästen einen luxuriösen Komfort zu bieten, der jeden Wunsch erfüllt. Von den exquisiten Kissen und der edlen Bettwäsche über flauschige Handtücher und exklusive Bademäntel bis hin zu den erlesenen Diptyque-Produkten, wie Seife und Bodylotion, wird an jedes noch so kleine Detail gedacht. Selbst die „Badezimmer“-Ausstattung gleicht der einer exklusiven Suite und wird in einer stilechten Kulturtasche in Form eines Bullis bereitgestellt. Der Camper ist ebenso mit Getränken, entsprechenden Gläsern und Tassen sowie einer Nespresso Kaffeemaschine bestückt.

Die Glamper können selbstverständlich alle Bereiche des The Ritz-Carlton, Wolfsburg nutzen. So haben sie rund um die Uhr Zugang zum Fitnessstudio Kraftwerk mit den sanitären Einrichtungen. Einer der Höhepunkte ist mit Sicherheit das außergewöhnliche Badevergnügen im 40 Meter langen Außenpool, der von Bäumen umgeben wie ein Ponton im Hafenbecken schwimmt, und dessen Rahmen die imposante Kulisse des gegenüberliegenden Volkswagen Kraftwerks bildet. Auch aus einem umfangreichen Angebot aus Massagen kann gewählt, Dampfbäder und Saunen können genutzt werden.

Im Glamping-Package enthalten ist auch das umfangreiche Frühstück im Restaurant Aura. Mit zahlreichen regionalen Spezialitäten, Eierspeisen und einer besonderen Kaffeeauswahl starten die Gäste hier kulinarisch in den Tag. Durch die bodentiefen Panoramafenster oder von der Terrasse aus bietet sich ein spektakulärer Ausblick auf das Hafenbecken und das denkmalgeschützte Kraftwerk. Wer es authentischer haben und das Frühstück lieber im Freien vor dem VW Bus genießen möchte, kann es sich gegen eine Servicegebühr in einem Picknickkorb direkt zum Camper bringen lassen und somit den Tag entspannt und für sich unter freiem Himmel beginnen. Im Restaurant Terra unter der Leitung von Chefkoch Fabian Schröter erwarten die Glamper regionale, saisonale und naturbelassene Gerichte mit einer ordentlichen Portion Kreativität – darunter Schröters Lieblingsgericht, die saftig geschmorte Kalbsbacke. Wer den ungewöhnlichen Kontrast zwischen Camping und Luxushotel noch verstärken möchte, reserviert für seinen Aufenthalt im preisgekrönten Gourmetrestaurant Aqua von Sven Elverfeld, das jüngst wieder als bestes Restaurant Deutschlands mit voller Punktzahl im Hornstein-Ranking ausgezeichnet wurde und 15 Jahre in Folge drei Sterne im Guide Michelin trägt. Hier erwartet die Gäste eine unvergessliche Geschmacksexplosion in einer eleganten und stilvollen Atmosphäre.

Das Glamping-Package im VW California 6.1 Ocean ist zum Preis von 230 Euro pro Nacht für zwei Personen inklusive Frühstück vom 24. Juli bis 29. September 2023 hier buchbar.

Ideal ist das Glamping-Angebot auch für all diejenigen, die das Sommerfestival in der Autostadt, das bis 20. August 2023 stattfindet, besuchen wollen. Nationale und internationale Stars spielen im Themenpark auf zwei Bühnen Live-Konzerte aus ihren aktuellen Tour-Programmen und ein vielfältiges Rahmenprogramm sorgt für Sommer-Feeling – von zahlreichen Aktivitäten und Workshops über Spielangebote für Kinder bis hin zur Cool Summer Island, der schwimmenden Beachclub-Insel im Hafenbecken. Gäste des The Ritz-Carlton, Wolfsburg erhalten die Eintrittskarten zum Sommerfestival bei ihrem Aufenthalt inklusive.

Bild: v.l.n.r. Christian Fomm (General Manager The Ritz-Carlton, Wolfsburg) Stefan Pfeiffer (Leiter Marketing Volkswagen Nutzfahrzeuge) Marco Schubert (Geschäftsführer Autostadt)

© Roland Hermstein

Quelle Marriott Hotel Holding GmbH