orderbird stärkt Führungsebene mit Kristina Kierner als neue Chief Revenue Officer

orderbird (www.orderbird.com), ein führender Anbieter von cloudbasierten Kassensystemen mit integrierten Zahlungslösungen in Europa, verstärkt seine Führungsriege mit Kristina Kierner als neue Chief Revenue Officer (CRO). Mit dieser strategischen Personalentscheidung setzt das Unternehmen ein deutliches Zeichen für weiteres Wachstum und eine engere Verknüpfung von Software mit Payments.

In ihrer neuen Position übernimmt Kierner die Verantwortung für die Bereiche Marketing und Sales. Ihr Hauptaugenmerk wird darauf liegen, diese Schlüsselbereiche enger miteinander zu verknüpfen. Zudem wird sie daran arbeiten, neue strategische Wachstumsmaßnahmen zu entwickeln, um damit die Position von orderbird als ein führender Anbieter im Markt und als Innovationsführer weiter zu festigen und auszubauen.

Kierner bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Fintech-Branche mit. Als ehemalige Director Sales & Marketing bei EVO Payments International verantwortete sie das technische und disziplinarische Management von Vertrieb und Marketing. Dort leitete sie eine umfassende Restrukturierung ein und implementierte eine erfolgreiche neue Verkaufsstrategie. In früheren Schlüsselpositionen bei PAYONE GmbH zeigte sie ihre Führungskompetenzen im Rahmen der Fusion zwischen Wordline und dem DSV, und führte den Bereich zu signifikanten Umsatzwachstum, u. a. durch die erfolgreiche Akquise neuer, strategischer Kooperationspartner*innen.

Über ihre neue Herausforderung bei orderbird sagt sie: „Ich freue mich darauf, das Wachstum voranzutreiben und innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. orderbird ist führend in seiner Branche, und ich bin stolz darauf, einen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte leisten zu können.“

Die Bestellung von Kristina Kierner als Chief Revenue Officer markiert einen bedeutenden Fortschritt in der strategischen Ausrichtung von orderbird und unterstreicht deutlich das Engagement des Unternehmens für Innovation und Diversität auf Führungsebene. Mit Kierner als CRO wird orderbird künftig seinen Fokus verstärkt darauf legen, in enger Zusammenarbeit mit Nexi, die führende europäische PayTech Gruppe, die Entwicklung von lokalen Unternehmen und Gastronomiebetrieben im DACH-Raum zu unterstützen. So sollen Software und Payments noch nahtloser integriert und Synergien im orderbird- und Nexi-Vertrieb im Jahr 2024 für weiteres Wachstum genutzt werden. Langfristig steht die Entwicklung einer gemeinsamen Lösung für weitere europäische Länder im Mittelpunkt der Strategie.

Bild:Kristina Kierner

Quelle:Laika Communications GmbH