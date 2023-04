Ortho Innovations investiert in die Apricot Health GmbH

Menschen zu ermöglichen ihr bestes Alter in bester Gesundheit zu genießen: Dafür setzt sich die Apricot Health GmbH mit ihrer Marke Apriwell ein. Mit einem neuen Versorgungsmodell für chronische Krankheiten leisten sie Pionierarbeit im Bereich der modernen Verdauungsgesundheit.

Apriwell bietet einen ganzheitlichen Ansatz für chronische Erkrankungen mit dem ersten Fokus auf die langfristige Verdauungsgesundheit. Dafür kombiniert das Start-up hochqualitative und IP-geschützte Präparate mit kontinuierlicher digitaler Begleitung (krankheitsspezifischer digitaler Versorgung und Vorsorge), um schnelle Erleichterungen und nachhaltige Verbesserungen für Betroffene zu erzielen. Geleitet wird das Unternehmen von Alexander Puschilov, Serien-Unternehmer aus der Gesundheitsbranche, zusammen mit einem erfahrenen Team.

Das Sortiment umfasst Produkte für Verstopfung und Blähbauch, wie z.B. das Aprigold® Set. Es enthält acht essenzielle Ballaststoffe, fünf natürliche Bakterienkulturen und drei Vitalstoffe. Novacalm® wird zur Linderung von gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt. Hier kommen die beiden Wirkstoffe Simeticon und das patentierte KIOtransine® zum Einsatz. Die Produkte Multi-Ballaststoff-Komplex und Darmkulturen-Komplex unterstützen das Wohlbefinden über die Verdauung und runden mit wichtigen Inhaltsstoffen wie Lacto- und Bifidobakterien das Produktportfolio ab.

Die Apriwell Lösung bietet alles abgestimmt aus einer Hand. Nachdem die Produkte bequem über die Webseite oder in Apotheken bestellt und zugeliefert wurden, findet über die Apriwell-App eine maßgeschneiderte und digitale Therapiebegleitung statt. Sie leitet Patient:innen an und verbessert ihre Adhärenz. Während der gesamten Einnahmezeit werden die Patient:innen zusätzlich per Telefon oder Chat begleitet und versorgt.

Bisher hat das junge Unternehmen fast 20.000 Menschen helfen können, die Ihre positive Erfahrung in über 500 Bewertungen teilen. Der nächste Meilenstein besteht nun darin, eine „digitale Klinik für Magen-Darm-Erkrankungen“ aufzubauen.

Ortho Innovations beteiligt an Apriwell

Diesen Weg möchte die Ortho Innovations, Coprorate Investment Vehicle der Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, begleiten und ist seit dem 29. März 2023 an der Apricot Health GmbH beteiligt. „Wir investieren in Unternehmen, die sich auf der Achse zwischen Medizin und Lifestyle bewegen und schon erste erfolgreiche Schritte in ihrem Markt absolviert haben“, sagt Vera Knauer, Strategie & Invest. „Mit unserem ernährungsmedizinischen Know-How stehen wir als Ortho Innovations Apriwell nun als Partner zur Seite. Ich stehe voll hinter dem Geschäftsmodell von Apriwell. Sie verbinden einen einfachen Zugang ihrer Produkte bei akuten chronischen Erkrankungen mit präventiven digitalen Lösungen.”

CEO Alexander Puschilov: „Die Beteiligung von Orthomol, einem Marktführer im Consumer Health Bereich, bestätigt unsere Vision einzigartige Präparate mit der idealen Begleitung zu verbinden. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Beide Seiten eint die Mission, die Gesundheit von Menschen bestmöglich zu unterstützen. Unsere Lösungen sind für jeden 5. Menschen relevant. Entsprechend haben wir einen weiten Weg vor uns. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Meilensteine mit einem breiteren Produktportfolio auch international zu erreichen.“

Bild: Alle Produkte von Apriwell auf einen Blick. Foto-Credit: Apriwell

Quelle Ortho Innovations GmbH