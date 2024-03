Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) – Cillian Murphy kann sich in diesem Jahr über den Oscar als bester Hauptdarsteller freuen. Er wurde für seine Rolle in „Oppenheimer“ ausgezeichnet und konnte sich damit gegen Bradley Cooper („Maestro“), Colman Domingo („Rustin“), Paul Giamatti („The Holdovers“) und Jeffrey Wright („Amerikanische Fiktion“) durchsetzen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in wenigen Minuten weitere Details.

Foto/Quelle: dts