Ei, wie lecker! Mit omami zum Osterbrunch

Endlich Ostern – endlich ein paar freie Tage, um sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Neben entspannten Spaziergängen und Treffen mit Familie und Freund:innen darf natürlich auch das ein oder andere kulinarische Highlight nicht fehlen. Wie wäre es zum diesjährigen Osterbrunch mal mit etwas Besonderem? Kein Problem mit omami. Der Tofu aus Kichererbsen ist in sechs verschiedenen, köstlichen Marinaden erhältlich – perfekt zum Durchprobieren. Und das Beste: omami hat zwei Osterrezepte vorbereitet, die einfach nachzukochen sind und zeigen, dass Tofu alles sein kann, außer langweilig. Da wird selbst der Osterhase neidisch.

Cream Cheese Lachs Breakfast Tofu Waffle

Einfach, lecker und schnell zubereitet: Diese Waffel aus omami Kichererbsentofu Tasty Nature, Frischkäse, Lachs, Gurke und Dill ist nicht nur zum Frühstück ein wahrer Gaumenschmaus. Und: Durch die Stärke in den Kichererbsen werden die Waffeln garantiert herrlich crunchy.

Zutaten:

200 g omami Kichererbsentofu Tasty Nature, längs halbiert

2 EL Frischkäse nach Wahl

4 Scheiben Lachs nach Wahl

8 Scheiben Gurke, fein geschnitten

Salz

4 Dillspitzen, frisch

How to:

1. Das Waffeleisen vorheizen. omami Tofuscheiben einlegen, Deckel schließen und 5 Minuten knusprig und goldbraun backen. Die Waffeln vorsichtig aus dem Waffeleisen heben. Tipp: Das klassische Waffelmuster entsteht, wenn man während des Backens leichten Druck auf den Deckel gibt.

2. Auf den gebackenen omami Waffeln Frischkäse verstreichen und mit Lachs und Gurken toppen. Salz nach Geschmack und wer mag, kann mit Dillspitzen garnieren.

Shakshuka mit Tofu und Ei

Wusstest du schon – „Shakshuka“ ist Arabisch und heißt übersetzt „Mischung“. Der Frühstücksklassiker aus Nordafrika begeistert mit aromatischen Gewürzen und würzigen Tofuwürfeln – ein Genuss für jeden Geschmack.

Zutaten:

1 Zwiebel, in 1 cm breite Spalten geschnitten

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 frische milde Chili, entkernt und in feine Scheiben geschnitten

3 EL Olivenöl

2 rote Paprika, entkernt und in 0,5 cm Streifen geschnitten

½ TL Chilipulver

½ TL Kreuzkümmel

½ TL Ras-el-Hanout

1 kg Tomaten, in 1 cm große Würfel geschnitten (Alternative: 2 x 400 g Dosen Tomaten)

1 TL Salz & Pfeffer

4 Eier

1 Packung omami Kichererbsentofu Tasty Nature, in 2 cm Würfel geschnitten

1 Handvoll frische gehackte glatte Petersilie oder Korianderblätter

How to:

1. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebel, Knoblauch und Chili bei mittlerer Hitze für 2–3 Minuten anschwitzen. Dann kommen Paprikastreifen, Chilipulver, Kreuzkümmel und Ras-el-Hanout dazu und werden bei mittlerer Hitze für 2–3 Minuten unter Wenden angebraten.

2. Mit den gewürfelten Tomaten ablöschen, gut umrühren und mit je 1 TL Salz und Pfeffer würzen. Auf niedriger Stufe für 10–15 Minuten köcheln lassen. Das hilft dabei, die Aromen gut zu verbinden und die Sauce etwas einzudicken.

3. Mit Salz und Pfeffer nachschmecken und mit einem Löffelrücken Mulden in die Sauce drücken, die Eier vorsichtig hineingeben und mit Deckel bei niedriger Hitze für 5–7 Minuten in der Sauce pochieren.

4. Währenddessen 1 EL Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer bis hoher Stufe erhitzen und die omami Tofuwürfel für 1–2 Minuten von allen Seiten knusprig anbraten.

5. Sobald die Eier fertig sind, kommt die Pfanne vom Herd. omami Tofuwürfel und frische Petersilie oder Koriander auf das streuen und direkt aus der Pfanne servieren.

How to omami

Den Tofu von omami gibt es inzwischen in sechs verschiedenen köstlichen Marinaden: Texas Roast für Cowboy-Herzen, Tasty Nature als universeller Alleskönner, Sweet Chili mit feuriger Würze, Smokey Twist voller rauchiger Aromen, Greek Salsa als sommerliche Kräuter-Komposition und Black Pepper, der mit seinem verwegenen Charakter jedem Gericht eine spannende Note verleiht. Mit omami geht einfach alles: würfeln, reiben, hacken, zerbröseln, schneiden, rösten, braten, grillen und dünsten. Vom Frühstück oder Lunch-to-go bis hin zum Gourmet-Dinner mit den Liebsten überrascht omami immer wieder mit neuen kreativen Möglichkeiten, die die Gerichte nicht nur einzigartig, sondern einfach köstlich machen. omami ist dabei nicht nur ein Ersatz für Fleisch oder Fisch, sondern ein vielfältiges Original, das im Kühlschrank nicht mehr fehlen soll. Schon gewusst? omami Kichererbsentofu gelingt beim Braten oder im Waffeleisen dank der Chickpea-Stärke extra crispy.

Alle Produkte von omami kosten 2,99 Euro und sind aktuell in Deutschland national bei REWE, Marktkauf und in ausgewählten Edeka Filialen, in Österreich bei BILLA Plus und in der Schweiz bei COOP erhältlich.

