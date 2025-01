Easy to feel fit wiTH – Fitness und mehr im Terentnerhof

Nichts ist in diesem Jahr so wichtig wie die eigene körperliche und geistige Gesundheit. Dazu gehören auch regelmäßig sportliche Aktivitäten im Alltag. Gerade wenn man auf Reisen ist, möchte man auf seinen persönlichen Rhythmus nicht verzichten und sucht nach der Balance zwischen Antrieb und Erholung. Der Terentnerhof im Pustertal in Südtirol (Italien) bietet alle Möglichkeiten, während eines Aufenthalts im Urlaub fit und vital zu bleiben. Ob Indoor oder Outdoor – Bewegung muss sein und erwartet einen sowohl bei sanften oder dynamischen Fitness und Yoga Sessions auf der Dachterrasse mit Berggipfel Panorama oder bei ambitionierten und anspruchsvollen Radtouren für Mountainbike Begeisterte mit Insider Tipps vom Gastgeber des Hauses.

Der Terentnerhof. #easytofeelfitwiTH

Der wilden Natur auf der Spur. Outdoor unterwegs im Pustertal

Den Kopf freimachen geht am besten direkt in der Natur. Denn jedes Outdoor Erlebnis lässt sich perfekt an den persönlichen Fitnessbedarf anpassen. Ob meditatives Waldbaden für eine sanfte Erholung, leichte bis anspruchsvolle Wanderungen für Körper und Geist oder herausfordernde Rad- und Gipfeltouren, die einen auf Hochtouren bringen – im Terentnerhof steht Abwechslung auf dem Programm. Hier ein kleiner Einblick des Outdoor Angebots:

Waldbaden mit Yoga- und Wellness Expertin Marion (Heilkraft der Bäume zur Verbesserung der Gesundheit)

Geführte Wanderungen vom Hotel aus mit Hiking Experten (z.B. Sonnenaufgangswanderung zum Gipfel, Nachtwanderungen bei Mondschein uvm.)

Bikeventures vom Hotel aus mit kostenlosen modernen Mountainbikes oder E-Bikes gegen Gebühr (zahlreiche Touren führen über beeindruckende Bergpässe hinunter zu idyllischen Tälern)

Big Five (fünf hochalpine Gipfel im Pustertal, meist mit malerischen Bergseen, die für Begeisterung sorgen)

Von Acqua Gym bis Fit im Gym. Sportlich aktiv im Terentnerhof.

Eine gute Fitness Session stärkt nicht nur die Muskeln, sondern macht auch glücklich und lässt uns von innen heraus strahlen. Wer lieber Indoor-Sport bevorzugt, darf sich im Terentnerhof auf zahlreiche abwechslungsreiche Bewegungsprogramme freuen. Hier eine Auswahl des regelmäßigen Angebots:

Faszientraining (Lockerung der Muskeln und Stärkung des Bindegewebes)

Aqua Gym (wöchentliche geleitete Kurse mit Trainer im Sky Pool, um das Herz-Kreislauf-System sanft in Bewegung zu bringen)

Yoga (Yoga Sessions im Hatha und Vinyasa Flow Stil in der Freiluft-Yoga-Lounge mit Bergblick)

Fitnesskurse (Mobilisations-und Beweglichkeitsübungen, gezielte Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht und Ausdauer Intervallen)

Darüber hinaus gibt es im neuen Fitnessraum eine Vollausstattung mit modernsten Geräten der Marke Technogym, diversen Hanteln, Gymnastikmatten, Blöcken sowie einen VAHA Yoga-Spiegel für ein besonderes Workout-Highlight.

Über den Terentnerhof

Der Terentnerhof ist ein über Generationen hinweg inhabergeführtes Hotel der Familie Engl aus Terenten im Pustertal / Südtirol (Italien). Angefangen mit einer Tischlerei im Jahre 1960 ist der Hof über die Jahre hinweg erst zu einem Gasthaus mit Zimmern bis hin zum ActiveLifestyle Hotel mit einem vielfältigen Angebot an sportlichen Aktivitäten und vollkommener Entspannung gewachsen. Heute zählt der Terentnerhof 47 Zimmer und Suiten, alle mit Blick auf die Sonnenseite bzw. die Bergwiesen des Pustertals in Südtirol. Ob Wellness, Kulinarik, Wohlfühlen oder Aktivurlaub, der Terentnerhof lässt keine Wünsche offen und lädt seine Gäste zu einem Urlaubsfeeling ein, das den Alltag hinter sich und die Erlebnisse unvergesslich macht. Im letzten Jahr wurde der Wellness-, Restaurant- und Empfangsbereich umgestaltet und das Hotel erstrahlt in neuem Glanz.

Bildcredit © Manuel Kottersteger

Weitere Informationen stehen direkt unter terentnerhof.com

Quelle Sonja Berger Public Relations