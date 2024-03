Pedalieren bis auf 100 km/h: eROCKIT begeistert in der Schweiz

Drei Tage war eROCKIT mit einer Roadshow zu Gast in der Zentralschweiz. In Brunnen am Vierwaldstättersee hatte man zu ecovolta eingeladen, dem langjährigen Schweizer Partner in Sachen Batterietechnologie und Elektrifizierung. In spannenden Vorträgen informierten die beiden Unternehmen über ihre Zusammenarbeit und Zukunftspläne. Das Highlight waren natürlich die Testfahrten mit den innovativen Bikes. Das eROCKIT vereint die intuitive Bedienung eines Fahrrads mit der Beschleunigung eines Motorrades. Aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt das eROCKIT als das schnellste für den Straßenverkehr zugelassene „eBike“ der Welt. Dabei überzeugt es nicht nur durch seine außergewöhnliche Leistung, sondern auch hinsichtlich Fahrverhalten, Agilität und Sicherheit. Die Fahrt auf dem eROCKIT ist ein unbeschreibliches und emotionales Erlebnis. Glückliche Gesichter, große Begeisterung und Austausch machten dieses Event zu einem ganz besonderen Ereignis.

Andreas Zurwehme (Vorstand eROCKIT AG): „Wir sind sehr angetan von der überragenden Resonanz in der Schweiz und freuen uns, in 2025 die ersten Bikes in die Schweiz zu liefern. Ebenso sind wir hocherfreut, auch die ersten Schweizer Aktionäre in unserer Aktiengesellschaft als Teilhaber zu begrüßen.“

eROCKIT in der Schweiz (Video zum Verlinken oder Embedden): https://youtu.be/guSH3u5zjxg

Wer ebenfalls das eROCKIT erleben möchte, hat die Möglichkeit, das Unternehmen im brandenburgischen Hennigsdorf zu besuchen: https://www.erockit.de/einladung

Bild:Per Pedalantrieb erreicht man mit dem eROCKIT Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h.

Quelle:eROCKIT AG