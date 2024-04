Pee & Bob: Das transportable Klapptöpfchen

Pee & Bob sorgt für ein sauberes und sicheres Gefühl deines Kindes – immer und überall.

Endlich große und kleine Abenteuer stressfrei genießen: Als Eltern kennt man das Problem, eine saubere Toilette zu finden, gerade wenn es schnell gehen muss. Oft müssen Ausflüge an den Strand oder auf den Spielplatz unterbrochen werden, wenn nach einer geeigneten und sauberen Toilette für den Sprössling Ausschau gehalten werden muss. Staus und lange Autofahrten werden so zur Zerreißprobe, Wandertouren können selten entspannt begangen werden.

Doch mit Pee & Bob, dem klappbaren Kindertöpfchen, das in jeden Rucksack passt, ist nun Schluss damit. Gründerin Anna Wirsching überzeugt mit ihrem beeindruckenden Pitch gleich zwei Löwen – die Entscheidung fiel auf Wunschinvestor Ralf Dümmel.

Für ein rundum sauberes & sicheres Gefühl deines Kindes – immer & überall!

Das klappbare Pee & Bob Kindertöpfchen ist immer dabei und sorgt damit für viele schöne Draußen- und Unterwegs-Momente – ohne große Unterbrechungen. Gründerin Anna ist selbst Mutter von zwei Kindern und kannte das Problem nur zu gut:

„Immer wieder mussten wir Spielplatz-Dates abbrechen, Staus wurden zur Zerreißprobe, Picknicks oder Wandertouren verliefen nur mit längeren Unterbrechungen – denn nicht immer ist eine saubere Toilette in Reichweite. Nach dem ersten 3-D-Druck war Pee & Bob aus unserem Rucksack bereits nicht mehr wegzudenken und ich freue mich mit meinem Produkt auch anderen Eltern Ausflüge mit ihren Kindern erleichtern zu können. Ich bin glücklich von Ralf Dümmel dabei unterstützt zu werden– für mich stand von Anfang an fest, dass ich mich für ihn entscheide, wenn ich die Wahl habe. Er ist ein Herzensmensch, offen und ehrlich und das sind Eigenschaften, die mir so wichtig sind.“ Anna Wirsching, Gründerin Pee & Bob

„Anna ist einfach eine Power Gründerin – Ihr Pitch bei „Die Höhle der Löwen“ hat mich komplett geflasht. Pee & Bob sorgt für ein sauberes und sicheres Gefühl für Kinder – immer und überall. Und macht das Unterwegs sein für Eltern einfacher mit Kleinkindern. Ideal für Reisen, Staus, Wandertouren oder Ausflüge zum Spielplatz. Super Schnell einsatzbereit: Töpfchen aufstellen, Tüte einhängen – fertig!“ Ralf Dümmel Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

Pee & Bob ist unter www.peeandbob.de im Set mit 5 Einwegtüten und Saugpads inklusive Versand für 27,99€ erhältlich.

Bild: Anna Wirsching präsentiert mit Pee & Bob ein Klapptöpfchen für unterwegs. Sie erhofft sich ein Investment von 30.000 Euro für 10 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmensgruppe/ Pee & Bob