Perlen zur Party

Bald ist es wieder soweit: Silvester steht vor der Tür – der perfekte Anlass, um mit unseren Liebsten zusammenzukommen und das Jahr bei einem besonderen Dinner ausklingen zu lassen.

Denn was wäre Silvester ohne ein festliches Essen? Ein absolutes Muss dieses Jahr sind hierbei die hochwertigen Fisch- und Meeresfrüchte-Produkte von HONEST CATCH, dem Onlineshop für Seafood in Restaurantqualität. Mit den nachhaltigen und sorgfältig ausgewählten Seafood-Spezialitäten zaubern wir uns ein exquisites Festmahl – ganz bequem und ohne den Stress überfüllter Supermärkte. Ob Seafood-Liebhaber:innen oder experimentierfreudige Feinschmecker:innen, bei HONEST CATCH findet man alles, was das Herz begehrt: von Garnelen und Jakobsmuscheln bis hin zu köstlichen Saucen und Gewürzen. Unser Highlight für den besonderen Moment: die exklusive Kaviarauswahl von HONEST CATCH – perfekt, um das neue Jahr stilvoll einzuläuten.

Exklusiver Kaviar-Genuss für die Silvester-Party

Mit der erlesenen Kaviarauswahl von HONEST CATCH wird Silvester zu einem wahren Fest für die Sinne. Die unterschiedlichen Kaviarsorten, wie der feine umai Störkaviar aus dem Hause N25 oder der aromatische Yarra Valley Lachskaviar eignen sich perfekt, um die Festtafel stilvoll abzurunden und seine Gäst:innen zu verwöhnen. Für alle, die etwas Neues ausprobieren möchten, sind die Kaviar-Probierpakete perfekt geeignet: Ob Soja, Smoked oder ganz klassisch – hier findet jede:r seinen Favoriten. Außerdem sind sie ideal geeignet, um sie mit seinen Freund:innen zu teilen und gemeinsam den Jahreswechsel zu zelebrieren. So wird der Start ins neue Jahr garantiert ein besonderer Genussmoment!

Über HONEST CATCH

HONEST CATCH ist der führende Onlineshop in der DACH-Region für hochwertiges Seafood aus umweltgerechter Fischerei. HONEST CATCH bietet eine umweltbewusste Alternative zum Fischeinzelhandel für Privatkunden, Gastronomie und Hotellerie. Alle Produkte kommen von ausgewählten Fischereien aus der ganzen Welt, die schonende Fangmethoden garantieren. Das Sortiment umfasst ausgewähltes Seafood aus gesicherten Beständen, von der Bayerischen Garnele und dem Bio-Lachs bis zur Jakobsmuschel. Küchenfertig und vorkonfektioniert. Für die Qualität und Frische sorgen das vitamin- und nährstofferhaltende Schockfrost-Verfahren auf den Kuttern direkt nach Fang und Overnight-Logistik in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Produkte von HONEST CATCH sind online unter honest-catch.com erhältlich. Sie werden (tief-)gekühlt zum Wunschtermin geliefert.

