Senioren Selfcaera Ära 2025

An Mama, Papa, Oma, Opa: weil ihr uns wichtig seid. Und ihr euch wichtig seid

Darum starten wir mit gutem Gewissen ins neue Jahr, denn nichts ist wichtiger, als sich gut um sich selbst oder seine Lieben zu kümmern. Das Notrufarmband von caera, welches sich speziell an ältere Generationen wie Eltern bzw. Großeltern richtet, bietet Sicherheit für die ganze Familie. Notfallsituationen können immer eintreten und dank caera wissen wir ab sofort jederzeit, wenn Angehörige in eine Notlage geraten und können entsprechend zur Hilfe eilen. Das Armband ist mit nur einem einzigen Knopf ausgestattet, der in einer Notsituation wie nach Schwindel leicht zu drücken ist und z.B. bei einem Sturz automatisch einen Notruf auslöst.

Der Betroffene kann damit direkt Verbindung zu einem Angehörigen oder der Notrufzentrale aufnehmen und Hilfe herbeiholen. Das gibt nicht nur uns, sondern vor allem Oma und co. mehr Sicherheit im Alltag und lässt sie gleichzeitig entspannt in ihrer gewohnten Umgebung leben. Mit caera beginnt ab sofort eine neue Senioren Selfcaera Ära, auf die wir als Familie voll und ganz vertrauen können.

Vorsorgen statt sich sorgen – die Besonderheiten von caera

Freiheit. Sicherheit. Selbstbestimmtheit. Das ist es, was man sich auch im Alter noch erhalten möchte. Mit caera ist Vorsorge jetzt ganz sorgenfrei möglich. Das Notrufarmband mit passendem Abonnement kommt im zeitlosen, modernen Design und ist mit nur einem Knopfdruck ganz leicht zu bedienen. Die integrierte eSim gibt Träger:in und Angehörigen die Möglichkeit, bei einem Notfall per Sprachverbindung Kontakt aufzunehmen und so Hilfe herbeizuholen. Dabei können bis zu 6 Kontakte sowie die Notrufzentrale hinterlegt werden. Das System funktioniert zu Hause wie unterwegs und hat eine äußerst lange Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen. Die drei verschiedenen Abo-Modelle BasisPaket, NotfallPlus sowie PflegePlus decken alle Gebühren für die integrierte eSIM im Armband ab. So profitiert man von unbegrenztem Datenvolumen und unbegrenzter Reichweite.

caera. Sorgenfrei und glücklich durchs Leben.

Step by Step. In 4 Schritten zur Sicherheit.

1. Hilfe ist stets griffbereit: Bei Schwindel, Stürzen oder Notsituationen ist man mir ceara am Handgelenk jederzeit in der Lage, um Hilfe zu rufen.

2. Notruf absetzen: bei einem Sturz wird per Sturzerkennung automatisch ein Notruf abgesetzt. Alternativ kann man auch per Knopfdruck einen Notruf manuell auslösen.

3. Klärung der Notlage: Das Armband stellt über die caera App eine Sprachverbindung zu den Notfallkontakten oder der Notrufzentrale her. Zusätzlich sendet die App bei einem aktiven Alarm oder Notruf den aktuellen Standort.

4. Hilfe ist unterwegs: die Angehörigen können für Hilfeleistung zum Standort kommen oder die Notrufzentrale kann die nächstgelegenen Rettungskräfte alarmieren.

Senioren Selfcaera Ära 2025 – mit gutem Gewissen ins neue Jahr dank dem Notrufarmband von caera

Das Notrufarmband von caera ist online unter caera.de erhältlich. Es ist für einmalig 199,95€ zu erwerben und setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus.

Bild @caera

Quelle Sonja Berger Public Relations