Philipp Mehne wird neuer Geschäftsführer der Standortinitiative Deutschland – Land der Ideen

Wechsel an der Spitze von „Deutschland – Land der Ideen“: Mit Dr. Philipp Mehne verantwortet ab 1. Dezember 2022 ein versierter Stratege und gut vernetzter Kommunikator die Geschicke der Initiative sowie die zukünftige Ausrichtung der einmaligen und weltweit geschützten Marke. Die Land der Ideen Management GmbH entwickelt und steuert die Aktivitäten der von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft 2005 gemeinsam ins Leben gerufenen Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“. Mit ihren vielfältigen und umfangreichen Projekten leistet sie einen zentralen Beitrag zur Pflege und Verbesserung des Deutschlandbilds im In- und Ausland.

Seit 2017 war Philipp Mehne als freiberuflicher Strategieberater im Bereich Marken-, Content- und Kampagnenstrategie sowie Krisen- und Pitch-Beratung tätig, u.a. für IBM, Veolia, den TÜV-Verband, den Verband der Automobilindustrie, die Europäische Kommission und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Zuvor leitete Mehne das Büro von Scholz & Friends in Brüssel, wo er für Strategie und Koordination der WPP-Agenturen bei europaweiten Kampagnen im Auftrag der Europäischen Kommission verantwortlich war. Bei der Agentur war er in unterschiedlichen Positionen insgesamt zehn Jahre tätig.

„Land der Ideen hat beim Standortmarketing Maßstäbe gesetzt. Umso mehr freue ich mich darauf, nun Teil dieser Initiative zu sein und sie mit dem Team und den vielen Partnerorganisationen weiterzuentwickeln. Wir brauchen eine positive Außendarstellung Deutschlands und mehr Aufmerksamkeit auch für die vielen positiven Impulse hierzulande, die uns als Gesellschaft voranbringen. Die Marke „Deutschland – Land der Ideen“ ist dafür die ideale Plattform“, sagt Dr. Philipp Mehne anlässlich seines Einstiegs.

„Ich freue mich, dass wir mit Philipp Mehne einen ausgewiesenen Experten und bestens vernetzten Strategen für die Initiative gewinnen konnten. Denn gerade in diesen Zeiten ist eine etablierte Plattform für all die kreativen und engagierten Menschen hierzulande von unschätzbarem Wert. Insofern bin ich überzeugt, dass wir mit Philipp Mehne eine wichtige Zukunftsperspektive für das Land der Ideen geschaffen haben“, so Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Industrie e.V. und Aufsichtsratsvorsitzender von Deutschland – Land der Ideen.

Gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft initiiert und organisiert die Initiative umfangreiche Projekte und Konferenzen, u.a. das Ostdeutsche Wirtschaftsforum (OWF), die wichtigste Wirtschaftskonferenz für Ostdeutschland, das afrikanisch-deutsche Führungskräfteprogramm AGYLE in Zusammenarbeit mit der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) und gefördert durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) sowie denInnovationswettbewerb „Digitale Orte im Land der Ideen“ in Kooperation mit Deutsche Glasfaser.

Ab 1. Dezember 2022 übernimmt Philipp Mehne die Geschäftsleitung von Ute Elisabeth Weiland, die die Initiative nach gut sechs Jahren verlassen hat und als Geschäftsführerin zum Verein Berliner Kaufleute und Industrielle (VBKI) gewechselt ist.

Bild Philipp Mehne Credit Katrin Penschke

Quelle Deutschland – Land der Ideen