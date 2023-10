Der Digital-Dienstleister Macaw hat Philipp Strasmann am ersten Oktober zum Managing Director Deutschland ernannt. Der 46-Jährige folgt Thomas Golatta nach, der vor zweiundzwanzig Jahren die von Macaw übernommene Digitalagentur netzkern mitbegründete.

Als Senior Vice President leitete Strasmann in den letzten fünf Jahren mit großem Erfolg das Big-Data- und Security-Team der Atos Gruppe in Nordeuropa. Davor führte er verschiedene Abteilungen des Konzerns in den Bereichen globaler Vertrieb und Service Delivery Management. Seine Karriere begann Strasmann kurz nach der Jahrtausendwende bei der Siemens AG in Paderborn.

In seiner neuen Funktion bei Macaw wird sich Strasmann wieder vermehrt auf den deutschen Markt konzentrieren, nachdem er vorher an verschiedenen Standorten in den USA, Indien und den Niederlanden gearbeitet und diverse internationale Führungsprogramme absolviert hat. Strasmann hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und ist zertifizierter Business Coach.

„Wir sind begeistert, dass Philipp Strasmann unser deutsches Geschäft leiten wird. Er ist eine inspirierende Führungspersönlichkeit mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und IT“, erklärt Johan Taams, CEO von Macaw. „Er verfügt über große Expertise im Vertrieb sowie Profit und Management, hat in den letzten fünf Jahren bei Atos den Jahresumsatz vervielfacht und den Gewinn kontinuierlich gesteigert. Ich bin überzeugt, dass er mit seinen Fähigkeiten dazu beitragen wird, den Erfolg bei unseren Kunden zu steigern und das Geschäft auszubauen.“

„Ich freue mich ein Teil des Macaw-Teams zu werden und diese herausfordernde Position anzutreten“, bestätigt Strasmann mit Blick auf seine neue Rolle. „Ich werde die Teams mit all meiner Energie unterstützen und bin jetzt gespannt darauf, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie unsere Kundschaft näher kennenzulernen.“

Bild Philipp Strasmann wird neuer Managing Director von Macaw Deutschland. (Quelle: Macaw)

Quelle PR-COM