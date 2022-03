Philippa Hasse wird neue JUNIQE-Geschäftsführerin

E-Commerce-Power für die MYPOSTER-Familie: Zalando-Managerin Philippa Hasse wird mit Wirkung zum 1. April 2022 neue Geschäftsführerin von JUNIQE und das Unternehmen strategisch und inhaltlich weiterentwickeln. Auch nach der Übernahme durch MYPOSTER bleibt die Marke JUNIQE und der Berliner Standort mit seinen ca. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhalten.

Philippa Hasse verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im E-Commerce und leitete bei Zalando unterschiedliche Teams in verschiedenen Fashion-Kategorien mit Schwerpunkt Einkauf und Plattform-Geschäft.

“Philippa kennt sich im E-Commerce-Geschäft bestens aus und hat als verantwortliche Führungskraft viele Geschäfte strategisch entwickelt. Ich freue mich sehr, sie als neue Geschäftsführerin für JUNIQE begrüßen zu können. Die Übernahme Ende 2021 ist für uns die bislang größte Akquisition in der Geschichte unserer E-Commerce-Gruppe für Druck und Fototechnik. Wir haben ehrgeizige Pläne und werden die Marke für bezahlbare Kunst ausbauen und weiterentwickeln. Unter anderem prüfen wir verschiedene Marktplatzmodelle für JUNIQE. Ich wünsche Philippa viel Erfolg bei dieser spannenden Aufgabe und freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit”, sagt René Ruhland, Gründer und Geschäftsführer von MYPOSTER.

“JUNIQE ist eine kreatives Powerhouse und die MYPOSTER-Gruppe einer der dynamischsten Player im E-Commerce. Ich freue mich sehr, künftig Teil dieser Familie zu sein und Verantwortung zu übernehmen”, sagt Philippa Hasse.

MYPOSTER wurde 2011 von den Brüdern René und Marc Ruhland gegründet. Anna Ruhland, Ehefrau von René, stieg 2013 mit in die Geschäftsführung ein. MYPOSTER zählt mit rund 350 Beschäftigten zu den E-Commerce-Erfolgsgeschichten in Deutschland und verzeichnete in den vergangenen Jahren rasantes Wachstum. Zur Gruppe gehören neben JUNIQE die Marken MYPOSTER, Kartenliebe, ArtPhotoLimited sowie das eigene Produktionsunternehmen Printhouse.

