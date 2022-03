JUDITH WILLIAMS SETZT MIT IHREM NEUEN START UP BEDROP AUF NATÜRLICHE BIENENPRODUKTE FÜR KÖRPER, HAUT & HAARE

Natürliche Bienenprodukte wie Propolis, Gelée Royale und Manuka Honig für Körper und Haut, da konnte Judith Williams nicht Nein sagen. Über ihre Beteiligungsfirma Start Now Consulting GmbH stieg die Beauty Unternehmerin bei Bedrop.de ein – ihr erster Deal, der nicht in der Show Die Höhle der Löwen vereinbart wurde, aber dennoch über die erfolgreiche Vox-Show zustande kam – wenn auch über Umwege.

Judith Williams: „Nach unserem erfolgreichen DHDL-Deal mit den Gründern von BitterLiebe, haben meine Firma Start Now Consulting GmbH und ich sehr eng mit der Good Brands AG zusammengearbeitet, dem ersten Investor von BitterLiebe. Darüber sind wir auf Bedrop.de aufmerksam geworden. Neben der Good Brands AG und meiner Start Now Consulting GmbH sind übrigens auch die beiden Bitterliebe-Gründer Jan Stratmann und Andre Sierek über ihre Beteiligungsgesellschaft 68 Venture GmbH an bedrop beteiligt. Nummer vier im Bunde sind Masha und Sebastian Schmidt. Das Startup Bedrop ist ein echter Rohdiamant.“

In Deutschland leidet jeder 8. an Dermatitis, sei es Neurodermitis, atopisches Ekzem oder Schuppenflechte, auch Betül Yönak-Bein, die gemeinsam mit ihrem Mann Florian Bein Bedrop.de gegründet hat. „Betül hat über viele Jahre nicht lockergelassen, mit einer Propolis-Tinktur ein natürliches Mittel gegen ihre Neurodermitis zu entwickeln. Mittlerweile kann sie auf die Kortisonsalbe, die sie seit Kindesalter anwenden musste, verzichten. Vor solchen Gründerinnen habe ich den größten Respekt. Hinzu kommt, dass ich Propolis seit meiner Kindheit kennen und wir alle Bienen lieben. Die Idee, die altbekannte Heilkraft aus natürlichen Bienenprodukten neu zu entdecken, ist großartig“, begründet Judith Williams ihren Einstieg bei Bedrop.de

Mittlerweile haben die Gründer ihr Angebot an natürlichen Bienenprodukten weiter entwickelt. So wird Gelée Royale, der Nährstoff der Bienenkönigin, dank seiner antibakteriellen, antioxidativen und stärkenden Eigenschaften als natürliches Mittel bei verschiedenen Beschwerden und als Anti-Aging-Wundermittel eingesetzt. Und der von Bedrop.de angebotene Manuka Honig ist nicht nur ein echtes Superfood, sondern kann bei äußerlicher Anwendung auch Beschwerden, wie Schuppenflechte (Psoriasis), Ekzeme und Entzündungen, lindern.

Judith Williams: „Ich bin mir sicher, dass bald in fast jedem Haushalt Propolis, Gelée Royale oder andere Bienen- Produkte von Bedrop.de zur Hausapotheke gehören werden.“

Quelle Judith Williams GmbH