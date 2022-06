Morgenstund hat Gold im Mund – GeNUSSvolles Frühstück mit Planet Plant-Based

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Also geben wir alles! Mit den passenden Produkten von Planet Plant-Based starten wir nicht nur leichter in den Tag, sondern kraftvoll und mit Energie. Wir lieben eine gesunde, schnelle und gleichzeitig ausgewogene rein pflanzliche Ernährung und kombinieren dafür proteinreiche Hülsenfrüchte mit natürlicher Süße und cremig-zarten Nüssen. Das Bio Kichererbsen Granola, Bio Mandelmus und der Bio Dattelsirup versorgen unseren Körper dank natürlicher Bio Zutaten optimal für einen starken Start in den Tag und lassen sich als wertvolles Superfood-Trio gleich ideal zur Frühstücks-Bowl kombinieren.

Bereit für die Extraportion Superkräfte? Hier kommen unsere Frühstücks-Favoriten.

Bio Kichererbsen Granola

Kichererbsen stecken voller Ballaststoffe, veganer Proteine und anderen wichtigen Nährstoffen. Das macht sie zur perfekten Frühstückszutat. Unser Favorit für den Sommer ist das Bio Kichererbsen Granola in der Sorte Erdbeere Kokosnuss. Die natürlichen Aromen von Kokosflocken und Erbeerstücken verfeinert mit einem Hauch Kokosblütenzucker und Sonnenblumenkernen machen das Granola einzigartig und unwiderstehlich lecker zugleich.

So kann der Tag optimal starten.

Bio Mandelmus

Mit ausschließlich 100 % nahrhaften Bio Nüssen schmeckt das Bio Mandelmus von Planet Plant-Based besonders zart und cremig und ist schon in der Herstellung eine Kunst für sich, denn die Mandeln werden sorgfältig ausgewählt und bis hin zur Perfektion geröstet. Das Bio Mandelmus ist glutenfrei, wird ganz natürlich ohne Zusatzstoffe oder Gentechnik hergestellt und passt optimal in unsere Frühstücksbowl.

Purer Genuss, den man schmeckt.

Bio Dattelsirup

Hergestellt aus 100 % Bio Datteln und ohne jegliche Zusatzstoffe, ist der Bio Dattelsirup unsere liebste natürliche Süße. Dabei verwendet Planet Plant-Based nur hochwertigste und beste Qualität der Datteln, die einfach wunderbar aromatisch nach frischen Datteln schmeckt. Der Bio Dattelsirup eignet sich perfekt für Dressings, zum Kochen oder Backen und natürlich als süße Vollendung für unser Porridge oder Granola am Morgen.

Eine wahre Freude für unseren süßen Gaumen.

Planet Plant-Based wurde 2015 als Food-Blog ins Leben gerufen, und hat sich in nur kurzer Zeit zu einem absoluten Liebling für bewusste Ernährung entfaltet. Ida Hemmingsson-Holl, die Gründerin und Inhaberin des Start-Ups, ist Schwedin und lebt mit ihrer Familie in München. Mit dem Unternehmen hat sie ihre Leidenschaft in eine Lebensphilosophie verwandelt – eine pflanzliche Ernährung, die nicht nur für den Planeten wichtig ist, sondern auch für ein gesundes Leben.

Das Sortiment umfasst verschiedene Nudeln auf Hülsenfruchtbasis, Risoni, Granola aus Kichererbsen, eine Auswahl an Nussmusen, Kokos Aminos, Jackfrucht, Rote Bete Wraps, die Haselnuss Kakao Creme und natürliche Süße aus Datteln.

Alle Produkte sind glutenfrei.

Das Bio Kichererbsen Granola kostet 4,99 €, das Bio Mandelmus 7,49 € und der Bio Dattelsirup 4,49 €.

Die Produkte von Planet Plant-Based sind Online unter planetplantbased.com und deutschlandweit bei Alnatura, Denns Biomarkt, Edeka, Galeria Markthalle sowie knuspr erhältlich.

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR