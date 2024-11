Plant-for-the-Planet gewinnt UN SDG Award 2024

Plant-for-the-Planet wurde mit dem prestigeträchtigen UN SDG Action Award 2024 ausgezeichnet. Der Preis, der jährlich wegweisende Projekte würdigt, die einen bedeutenden Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) leisten, ging in der Kategorie “Impact” an die in Deutschland gegründete Klimagerechtigkeits-Organisation mit Schwesterorganisationen in den 10 Ländern Spanien, Schweiz, Italien, Tschechien, USA, UK, Mexiko, Brasilien, Ghana und Elfenbeinküste.

Diese Auszeichnung ehrt das Engagement von Plant-for-the-Planet, Wälder zu schützen und zu renaturieren, um die Klimakrise abzuschwächen und junge Menschen weltweit zum Handeln für Klimagerechtigkeit zu empowern. Die Initiative wurde 2007 von dem damals neunjährigen Felix Finkbeiner gegründet und konnte bereits über 100.000 junge Menschen in 76 Ländern zu Botschafter*innen für Klimagerechtigkeit ausbilden. Zudem hat Plant-for-the-Planet ihre Wirkung seit 2018 deutlich verstärkt, indem sie über ihre Renaturierungs-Plattform auch zahlreiche weitere Wald-Organisationen finanziert und so bis jetzt die Pflanzung von fast 100 Millionen Bäumen weltweit ermöglicht hat.

„Dieser Preis ist eine große Ehre für unser gesamtes Team und alle unsere Unterstützenden weltweit“, sagt Felix Finkbeiner, Gründer von Plant-for-the-Planet. „Er zeigt, dass gemeinsames Handeln den Unterschied macht. Jede Baumspende, jede Stunde Einsatz, jede Aktion – ob groß oder klein –, all das bringt uns mit praktischen Lösungsschritten unserem Ziel einer klimagerechten Zukunft näher.“

Bild: Action Award 2024 (Fotografin: UN SDG Action Campaign/Antonella Violante)

Quelle:Plant-for-the-Planet Foundation