PM-International expandiert auf den bulgarischen Markt

PM-International feierte kürzlich einen weiteren Meilenstein in seiner internationalen Expansion: Die feierliche Eröffnung der neuesten Niederlassung in Sofia, Bulgarien. Diese ist verantwortlich für die Verwaltung und Logistik in Bulgarien mit dem Ziel, das weitere Wachstum des Unternehmens in dem neu eröffneten Markt zu unterstützen.

Am Grand Opening nahmen über 1.000 PM-International Vertriebspartner teil. „Wir freuen uns sehr, dass PM-International mit unserer neuen Niederlassung in Sofia jetzt offiziell in Bulgarien vertreten ist. Wir sehen hier einen Standort, der durch seine Lage im Herzen der Balkanstaaten großes Potenzial bietet, um mehr als 140 Millionen Menschen zu erreichen“, so Guido Buch, General Manager Sales Eastern Europe and Middle East. PM-International investierte in neue Räumlichkeiten, die 300 m2 Bürofläche und ca. 180 m2 Lagerfläche umfassen, und hat zunächst fünf neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen.

Der Direktvertrieb erfreut sich auch in Bulgarien immer größerer Beliebtheit. „Im Jahr 2023 hat sich unser Umsatz im Vergleich zum Vorjahr hier mehr als verdoppelt. Wir registrieren eine große Nachfrage sowohl nach unseren Produkten als auch nach unserem Geschäftsmodell“, so Buch weiter.

Mit dem Grand Opening schafft das Unternehmen die Basis für eine breite Expansion nicht nur in Bulgarien, sondern im gesamten Balkan: „PM-International stellt die Infrastruktur vom Warenversand bis zur Auszahlung der Bonuszahlungen an die Vertriebspartner zur Verfügung. So schaffen wir die Grundlage dafür, dass sich unsere Vertriebspartner voll und ganz auf die persönliche Beratung ihrer Kunden und den Verkauf der FitLine Produkte konzentrieren können. Unsere bulgarischen Vertriebspartner haben in den vergangenen Monaten hervorragende Arbeit geleistet. Sie sind hochmotiviert und haben ihre Ziele fest im Blick“, so Polina Al-Bitar, Office Manager bei PM-International Bulgarien.

Die neue Niederlassung bietet den bulgarischen Vertriebspartnern von PM-International einen direkten lokalen Kontakt zum Kundensupport. Zudem können sie die Räumlichkeiten für Schulungen und ihre eigenen Präsentationen nutzen.

Bild Grand Opening von PM-International Bulgarien

Quelle PM-International AG