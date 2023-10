PM-International feiert Richtfest des dritten Verwaltungsgebäudes

Am Mittwoch, den 27. September feierte die PM-International AG bei bestem Wetter zusammen mit ihren Mitarbeitern und direkt am Bau Beteiligten das Richtfest des dritten Verwaltungsgebäudes am europäischen Hauptquartier in Speyer im neuen Rohbau. Die momentane Gesamtfläche des Headquarters Europe in Speyer von 9.981m² wird mit dem Neubau um eine Gesamt Brutto-Geschossfläche von 1141 m² erweitert. So wird Platz für 80 weitere Arbeitsplätze geschaffen. Aktuell arbeiten bereits mehr als 300 Mitarbeiter in den beiden bereits existierenden Verwaltungsgebäuden und der Logistik.

Vorstand Patrick Bacher wandte sich zu diesem Anlass an die anwesenden Mitarbeiter: „Dieser Neubau ist für PM ein sichtbares Symbol für unser Wachstum und unseren Erfolg und gleichzeitig auch ein klares Statement für den Standort hier in Speyer“, erklärte Patrick Bacher. „Es wird viel über den Wirtschaftsstandort Deutschland diskutiert, doch wir positionieren uns klar: unser Headquarters Europe ist und bleibt in Deutschland“, ergänzte er. Vorstand Patrick Bacher nutzte auch die Gelegenheit, allen Beteiligten am Bau und den Mitarbeitern PM-Internationals für ihre tatkräftige Unterstützung zu danken. Die PM-International AG verzeichnete in den vergangenen Jahren ein außergewöhnlich starkes Umsatzwachstum, so wurde im Jahr 2022 weltweit ein organisches Wachstum von 23%- und in Deutschland sogar ein Wachstum von 36% erreicht.

Die Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes soll im ersten Quartal 2024 erfolgen, derzeit liegt das Bauprojekt drei Wochen vor dem ursprünglichen Zeitplan. Hierbei investiert PM-International in den Standort Speyer weitere 5,8 Millionen Euro.

Bild: v.l.n.r: Alex Dellwo (Senior Manager Infrastructure IT & ; Facility), Martin Leopold (Architekt und Vertriebsingenieur, FREYLER Industriebau Nord-Baden), Patrick Bacher (Vorstand PM-International AG)

Quelle PM-International AG