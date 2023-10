Rupertihof: Kraftplatz im Berchtesgadener Land

In Ainring, mitten im Berchtesgadener Land, vereinen sich im Hotel Rupertihof bayerische Gemütlichkeit, Wellnessluxus und Lebensfreude. Umgeben von purer Natur und ländlicher Idylle gehen Genießer den Winter dort ruhig an und lassen sich an einer „Wellness-Geheimadresse“ rundum verwöhnen.

In dem traditionsreichen Rupertihof kann man sich wohlfühlen. Der Indoor-Pool- und der Wellnessbereich mit Saunen, Dampfbad und einer Ruhe-Hütte, mit Fitnessraum und Whirlpool laden ein, sich zu entspannen. In der neuen Außen-Wellness genießen Hotelgäste auf über 3.000 m2 beheizte Außenpools, große Ruheräume, Saunen, Dampfbad, Massagen und Kosmetikanwendungen – zu jeder Jahreszeit. Das freut die Wellnessgäste zu hören: Seit Jahren schon setzt der Rupertihof auf eine effiziente und ressourcenschonende Energie-Selbstversorgung. So ist das Hotel heute völlig energie-autark und kann dadurch auch in Zeiten wie diesen das volle Wellnessangebot mit Preisstabilität garantieren.

Weil gutes Essen und Trinken zu einem gelungenen Urlaub dazu gehören, setzt das Küchenteam im Rupertihof auf beste heimische Produkte und Frische. „Hausgemacht“ ist die Devise des Hauses. „Wir verwenden absolut keine Fertigprodukte“, erzählt der Küchenchef. Feinschmecker lassen sich im Rupertihof köstliche traditionell-moderne Gerichte schmecken. Die Kuchen, Torten und Desserts sind jede Sünde wert. Individuelle Wünsche sind für die Köche im Rupertihof kein Problem. Sie sind auch in der vegetarischen und veganen Küche zu Hause. Winterabende im Ambiente der Stuben und Restaurants des Hauses sind wunderbar gemütlich. Wenn dann noch die „Musi“ aufspielt, dann ist beste Stimmung garantiert.

Wer an die frische Winterluft möchte, macht sich vor der Haustür auf den Weg in die Natur. Winterwandern und Rodeln sind die großen Themen der bayerischen Urlaubsregion. Bad Reichenhall, Salzburg, Berchtesgaden, das Salzkammergut, der Chiemsee, der Königssee – viele attraktive Ausflugsziele sind leicht und schnell erreichbar. Die RezeptionistInnen wissen bestens Bescheid und geben gern Auskunft zu vielfältigen Ausflugsmöglichkeiten. Weihnachtsromantiker sollten sich im Advent auf keinen Fall die zauberhaften Christkindlmärkte im Berchtesgadener und im Salzburger Land entgehen lassen.

Wohnen im Rupertihof gestaltet sich flexibel. Für Alleinreisende, für Paare, für Familien oder Freunde gibt es die passenden Unterkünfte. Zusätzlich haben Gäste die Wahl, ob sie direkt im Hotel oder lieber im danebenliegenden Gästehaus wohnen. Wer gerne in einer Ferienwohnung seinen Urlaub verbringt – auch die gibt es im Rupertihof.

Wellness-Pauschale light (bis 22.12.23)

Leistungen: Übernachtung im Rupertihof, großzügiges Frühstücksbuffet, täglich Eintritt in die Wellnessbereiche, Hallenbad und Wellnessbereich im Hotel auch am An- und Abreisetag, 1 Flasche Prosecco auf dem Zimmer u. v. m. – Preis p. P.: 2 Nächte ab 180 Euro, 3 Nächte ab 270 Euro, 4 Nächte ab 360 Euro, 5 Nächte ab 450 Euro

Weihnachten im Rupertihof (22.12.23–01.01.24)

Leistungen: Übernachtung mit Frühstücksbuffet, Abendessen als 4-Gänge-Wahlmenü, am Heiligen Abend Abendessen als festliches Weihnachtsbuffet, zahlreiche Musikabende und Veranstaltungen, Nutzung Hallenbad und Wellnessbereich im Hotel, Nutzung des großen Außen-Wellnessbereichs, Parkplatz bei der Unterkunft, WLAN im gesamten Hotel – Preis p. P./Nacht: 99 Euro bis 149 Euro

Bild Rupertihof Hotel Rupertihof Ainring

Quelle © mk Salzburg