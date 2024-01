PM-International startet in das neue Jahr

Am vergangenen Samstag, den 13.01.2024, startete PM-International mit dem jährlichen Kick-Off mit 3500 Teilnehmern in der ausverkauften Maimarkthalle in Mannheim in das neue Jahr. Am darauffolgenden Tag war der Jahresauftakt über die firmeneigene Streaming-Plattform PM TV für Online-Teilnehmer abrufbar. Mehr als 22.000 Menschen sahen sich den Kick-Off auf diesen Weg an.

Ein „sensationelles 30. Jubiläumsjahr“

Vorstand Patrick Bacher eröffnete die Veranstaltung in der ausverkauften Maimarkthalle. Gründer und CEO Rolf Sorg wandte sich mit einer Videobotschaft an die Teilnehmer, in der er das langerwartete Endergebnis des Jubiläumsjahres 2023 verkündete: Die PM-International Gruppe hat den Meilenstein der 3. Umsatzmilliarde (USD) erreicht.

PM-International blickt auf ein „sensationelles 30. Jubiläumsjahr“ zurück, so Vorstand Patrick Bacher. Er dankte allen Vetriebspartnern, sowie den internen Mitarbeitern, Lieferanten und Dienstleistern für deren Einsatz und Engagement: „Jeder von Euch hat durch Euren Einsatz 2023 erneut zum erfolgsreichsten Jahr unserer Firmengeschichte weltweit und hier im Gründungsland Deutschland gemacht. Ich danke Euch vielmals dafür!“

Der konzernweite Rekordumsatz im vergangenen Jahr setzt den bereits 30-jährigen Erfolgskurs von PM-International weiter fort. Das größte Network-Marketing Unternehmen Europas verzeichnete ein Wachstum von 16,3% in Deutschland. Dazu passend enthüllte Patrick Bacher auch das Vertriebsmotto von PM-International für das Jahr 2024: „Reach New Heights“.

Digitale Neuheiten – „Virtual Warehouse“ und FitLine Club

Nachdem auf dem Kick-Off 2023 das Tool „Warenkorb-Teilen“ vorgestellt wurde, gibt es 2024 eine neue Erweiterung der digitalen Tools. PM stellt Vertriebspartnern in Deutschland ab sofort eine „Virtual Warehouse“ (Virtuelles Lager) Lösung zum Testen zur Verfügung. Das PM Virtual Warehouse Modell revolutioniert den Vertriebsprozess und vereinfacht die Logistik. Es ermöglicht Produkte aus Sonderangeboten ohne sofortige Finanztransaktionen bis zu 7 Tage auf Lager zu halten und diese dann als individualisiertes Angebot durch die Funktion „Warenkorb-Teilen“ als digitalen Warenkorb an potenzielle Kunden zu senden.

FitLine Club

Jeder Vertriebspartner, der ein FitLine Abo besitzt, ist ab sofort automatisch Mitglied im FitLine Club. Mitglieder des FitLine Clubs erhalten exklusive Vorteile, wie Zugang zu Sonderaktionen, Fokusgruppen oder Vorverkäufen.

Anfang Januar 2024 hat PM-International die Preise für mehrere FitLine-Produkte um bis zu 6 Prozent gesenkt. Ende 2022 hatte das Unternehmen seine Preise angesichts massiver Kostensteigerungen für Rohstoffe, Energie und Logistik erstmals erhöht. Patrick Bacher betont: „Wir haben unseren Kunden und Teampartnern das Versprechen gegeben, dass wir unsere Preise wieder reduzieren, sobald uns das wirtschaftlich möglich ist. Dieses Versprechen haben wir damit bei einigen Top-Sellern umgesetzt.“

Kurz vor dem Kick-Off startete mit der FitLine „Step-Up Challenge“ zudem ein Konzept, das Teampartner auf ihrer individuellen Fitnessreise begleitet und unterstützt.

Außerdem wurden auf der Bühne zahlreiche Vertriebspartner für ihre erbrachten Leistungen von Vorstand und CSO Europe Sven Palla geehrt.

Produktinnovationen

Zum Jahresauftakt stellte PM-International ebenfalls neue Produkte und Produktweiterentwicklungen vor. Mit der FitLine microSolve+ Reihe an Produkten führt PM-International eine Weiterentwicklung der beliebten Produkte Omega 3, Q10 und Heart Duo ein. Chief Scientific Officer Dr. Tobias Kühne präsentierte die Produkte voller Stolz und ging auf die Entwicklung dieser in Zusammenarbeit mit der FH Oberösterreich ein: „

„Die Microsolve+ Technologie ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung der vorherigen Microsolve Technologie. Die Microsolve+ Technologie ist nicht nur eine einfache Anpassung, sondern eine beeindruckende Verbesserung einer bereits leistungsstarken Technologie.

Ich bin sehr stolz darauf, dass die harte Arbeit des Teams von Prof. Weghuber und der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von PM- International nun erfolgreich auf den Markt gebracht wurde und uns in Zukunft viele weitere Möglichkeiten eröffnet. “ So Dr. Kühne.

Anschließend betrat Director Cosmetics Anja Wunder die Bühne und sprach über die neueste Innovation im Bereich Kosmetik: FitLine med Dental+, eine Zahnpasta der FitLine med Produktreihe. Anja Wunder beschrieb die Neuheit folgendermaßen:

„Wir freuen uns Euch unsere neue FitLine med Dental+ präsentieren zu dürfen – für die intensive Pflege von Zähnen und Zahnfleisch und ein außergewöhnliches Mundpflegeerlebnis für langanhaltende Frische und Sauberkeit auf Basis unseres exklusiven Nährstofftransport-Konzeptes NTC®.

Dental+ wurde auf Basis natürlicher Rohstoffe entwickelt und ist fluorid- und sulfatfrei. Ihr dürft Euch daher auf eine optimale Zahnpflegeroutine, gepflegte Zähne und Zahnfleisch und einen unvergleichlich frischen Atem freuen“.

Das beliebte Produkt FitLine Activize Oxyplus ist nun ebenfalls in Riegelform erhältlich. Der FitLine Activize 2go Riegel basiert auf dem FitLine Acitivize Oxyplus und ist in seiner Riegelform ideal für unterwegs geeignet.

Spitzensportler und FitLine

Ein weiteres Highlight des Kick-Off war der Live-Sporttalk mit 7 Topsportlern, die auf der Bühne mit Sportmarketingdirektor Torsten Weber Einblicke in ihre Disziplinen und ihre Resultate mit den FitLine Produkten gaben. Zuvor bewiesen sie bei einer Autogrammstunde Publikumsnähe. Zu Gast auf der Bühne waren:

Christian Schwarzer – Handball-Weltmeister

Achim Heukemes – Weltmeister 10x Ironman Masters, Weltmeister Duathlon Masters, Vizeweltmeister 24h Zeitfahren

Jaromir Zachrich – Sportdirektor Westdeutscher Volleyball Verband WVV

Samantha Borutta – Europameisterin U23 Hammerwurf

Christian Heintz – Torschützenkönig im Amputierten-Fußball (Bundesliga)

Hanna Orthmann – Sieger Challenge Cup Volleyball

Deniz Kayadelen – 5fache Weltmeisterin im Eisschwimmen (Freistil und Schmetterling)

Weit mehr als 1.000 Spitzensportler aus über 60 Disziplinen und 30 Nationen vertrauen auf FitLine und die Marke ist offizieller Ausrüster zahlreicher Sportverbände und Nationalmannschaften.

Zum Abschluss bedankten sich die Vorstände Patrick Bacher und Sven Palla noch einmal bei allen Teilnehmern vor Ort und über die PM-TV App.

Der Kick-Off Deutschland war die erste PM-Jahresauftaktveranstaltung, weitere Länder folgen in den nächsten Tagen und Wochen.

Quelle PM-International AG