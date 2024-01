Eine traumhafte Auszeit

2024 ist DAS Jahr für alle, die Kulturgenuss und Erholung an einem der schönsten Plätze im Salzkammergut kombinieren möchten. Ebner´s Waldhof am Ufer des malerischen Fuschlsees ist weitum bekannt für sein traumhaftes Waldhof Spa und die kulinarischen Hochgenüsse. Nur eine halbe Autostunde entfernt liegt Bad Ischl – die Kulturhauptstadt 2024. Das ganze Jahr über holt Bad Ischl die Vielfalt aus historisch verwurzelter und zeitgenössischer Kunst und Kultur vor den Vorhang und hebt sie auf eine internationale Bühne. Das Programm ist vielfältig, spannend und einzigartig.

Im Ebner´s Waldhof am See Ruhe, Entspannung und die Natur genießen. In der Kulturhauptstadt 2024 ein umfassendes und vielschichtiges Veranstaltungsprogramm erleben – so geht Urlaub 2024.

Wer in die „European Capital of Culture“ eingetaucht ist, der findet im Waldhof Spa seinen Ausgleich. In den Ruheoasen gedanklich die Kultur nachwirken lassen, in den In- und Outdoorpools schwimmen, in der großen Saunawelt schwitzen. Die Experten im Waldhof Spa widmen sich voll Hingabe der Schönheit und dem Wohlbefinden. Von der Sonnenliege im Waldhof-Garten schweift der Blick über den idyllischen See. Am privaten Hotelstrand spielt sich das süße Leben am Wasser ab, die Boote und SUP´s stehen für eine Ausfahrt bereit. Wer sich vor oder nach dem Theater, dem Konzert oder dem Ausstellungsbesuch in Bad Ischl bewegen möchte, der schöpft im Ebner´s Waldhof aus dem Vollen.

Die Aktivguides des Hotels sind gerne mit ihren Gästen in der Natur unterwegs. Die geführten Wanderungen, Radausflüge und Nordic Walking Touren entpuppen sich als echte Kraftquelle. Ebenso die Yoga-Sessions und der Fitnessraum im Hotel. Das Sportgelände mit einem Fitnessparcours und dem 3D-Bogenparcours lädt zum Aktivsein. Am hauseigenen 9-Loch-Golfplatz schlagen die Golfer ab, begleitet von einem unvergesslichen Ausblick über den funkelnden See, über Wiesen und Wälder bis in die Berge.

Ebner´s Waldhof begleitet den Kultur- und Naturgenuss mit einem kulinarischen Verwöhnprogramm. Vom Frühstücksbuffet über das Nachmittagsbuffet im Arkadenhof bis hin zum Gourmeterlebnis am Abend in der Gütl Stub´n freuen sich Waldhof-Gäste über viele Köstlichkeiten. Das Fünf-Gänge-Abendmenü ist ein Höhepunkt im Urlaubstag. Von „Salzburgerisch aufgetischt“ über traditionelle Gerichte bis zur leichten und modernen Kräuterküche haben Gäste viel Auswahl. Sorgfältig ausgesuchte Zutaten, regionale Produkte und viel Leidenschaft spiegeln sich in jedem Gericht wider. An der SeeBar in einem gemütlichen Lounge-Sessel versinken und den Blick hinaus auf den See schwelgen lassen: In legerer Atmosphäre, mit chilliger Musik, guten Getränken, Snacks, Kaffee und Kuchen lassen sich hier rundum erholsame Stunden verbringen.

Interessierte lassen sich am besten vom Waldhof-Team zur Kulturhauptstadt 2024 informieren. Die Gastgeberfamilie und das Rezeptionsteam wissen Bescheid und unterstützen ihre Gäste gerne in ihrem Natur-Kultur-Urlaub 2024.

Bild Ebner`s Waldhof am See*

Quelle © mk Salzburg