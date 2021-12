Das Startup Pouli Food vertreibt seit Anfang 2021 unter dem Motto ‚Mit Oliven Gutes tun!‘ griechische Bio-Spezialitäten über den eigenen Onlineshop und ausgewählte Bio-Händler. Fünf Prozent aller Umsätze des Unternehmens werden an eine Hilfsorganisation gespendet. Nun hat die renommierte Biomarkt-Kette Denns die soziale Bio-Marke in ihr Startup Regal aufgenommen und sorgt damit ab November 2021 für eine Verfügbarkeit in mehr als 120 Filialen deutschlandweit.

Konsum kann Gutes bewirken, das ist längst keine Utopie mehr, sondern die Überzeugung vieler Verbraucher:innen, Hersteller und Händler weltweit. Bei der Entscheidung für ein nachhaltiges Produkt zählen nicht nur umweltschonender Anbau, CO2 neutraler Versand und eine faire und eine transparente Lieferkette, sondern vermehrt auch das Bedienen einer zusätzlichen sozialen Komponente. Alle diese Faktoren vereint das Lebensmittel Startup Pouli Food (www.pouli.bio) und trifft damit nicht nur den Zahn der Zeit, sondern auch die Erwartungshaltung bewusster Verbraucher:innen.

Bio. Fair. Sozial.

Pouli bietet derzeit drei verschiedene Produkte aus griechischen Bio-Oliven an. Alle Oliven werden von Kleinbauern rein biologisch angebaut, traditionell von Hand geerntet und schonend verarbeitet. Das in der Crowdfunding-Kampagne zu Beginn des Jahres unter dem Slogan ‚Mal anders in Öl investieren‘ beworbene, extra native Bio-Olivenöl, welches sortenrein aus Koroneki Oliven gewonnen wird und aus dem Süden der Peloponnes stammt, gibt es sowohl in der 500 ml Flasche, als auch im 5 L Kanister. Beides zusammen lässt sich wunderbar zum praktischen Be- und Nachfüllen verwenden und spart somit auch Verpackungsmaterial ein. Durch die Kaltverarbeitung der Oliven bleiben die gesundheitsfördernden, sekundären Pflanzenstoffe im Olivenöl enthalten. Das Bio-Olivenöl hat einen ausgewogenen, mild-fruchtigen Geschmack und einen besonders niedrigen Säuregehalt (≤ 0,4). Außerdem im Programm hat Pouli Food herrlich schmackhafte, entkernte Kalamata Bio-Oliven im Glas (315 g) und fein mit Meersalz, Knoblauch, Weinessig und Oregano gewürzte Bio-Olivenpaste im Glas (190 g).

Alle Pouli-Produkte sind nicht nur gesund, nachhaltig und lecker, sie fallen außerdem durch eine moderne, farbenfrohe und positive Verpackungsgestaltung ins Auge. Somit sind sie nicht nur geschmacklich ein echter Zugewinn zum Kochen, Braten und Verfeinern, sondern zudem auch noch ein echter Augenschmaus im Küchenregal.

Alle teilnehmenden Denns Biomärkte sind in bequem und einfach mit Hilfe der Pouli-Händlersuche zu finden.

Unter folgendem Link erreichen Sie bei Interesse auch noch die Anfang 2021 abgeschlossene Crowdfunding Kampagne von Pouli Food auf Startnext.

Quelle Pouli Food GmbH