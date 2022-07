Ukrainisches Unternehmen Preply sammelt im Rahmen der Serie C –Finanzierungsrunde 50 Millionen US-Dollar ein

Die aus der Ukraine stammenden Gründer schufen eine erfolgreiche globale Online-Sprachlernplattform -die Nachfrage nach Deutschunterricht in Deutschland stieg im vergangenen Jahr um 66 Prozent an, getragen von ausländischen Fachkräften und Studierenden, die im Land leben.

Das in der Ukraine gegründete Unternehmen Preply erreichte heute einen neuen Meilenstein in der Firmengeschichte der weltweiten Online-Lernplattform. Im Rahmen der Serie C-Finanzierung nahm Preply 50 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 49,2 Millionen EUR, Stand 6.7.2022) ein und erhielt damit mehr als 100 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 98,4 Millionen EUR) an Investitionen seit Unternehmensgründung. Trotz des Krieges in der Ukraine gelang es den Gründern Kirill Bigai, Dmytro Voloshyn und Serge Lukyanov, ein wahrlich globales Unternehmen aufzubauen. Sie schufen ein Team mit mehr als 400 Mitarbeitern aus 58 Nationen in 30 Ländern weltweit. Aus dem ehemaligen Bildungs-Startup hat sich Preply zu einem weltweiten E-Learning-Powerhouse entwickelt, das die weltweit größte Gemeinde von Sprachenlernenden verbindet.

Die Serie C-Finanzierungsrunde wurde von Owl Ventures, dem größten Bildungstechnologieinvestor weltweit, mit Sitz in Silicon Valley angeführt. Weitere frühere Investoren schlossen sich an: Diligent Capital, Hoxton Ventures, Educapital, Evli Growth Partners, sowie Przemyslaw Gacek, Mitbegründer von Grupa Pracuj, beteiligten sich ebenso wie die neuen Investoren Swisscom Ventures und Orbit Capital.

Wachstum und Marktentwicklung

Preply bringt hunderttausende Lernende mit 32.000 Tutoren, die mehr als 50 Sprachen unterrichten, zusammen. Im letzten Jahr gelang es Preply, das Volumen seines Geschäftskundensektors zu verdreifachen, inzwischen zählen Bytedance (TikTok), Mercedes and McKinsey zu den Kunden. Im Hinblick auf das Privatkundengeschäft hat sich die Zahl der Menschen weltweit, die die App nutzen, die letzten zwei Jahre vervierfacht. In vielen Regionen hat sich der Zahl der Nutzer nahezu verdoppelt. Auf der Preply-Plattform werden inzwischen mehr Studierende unterrichtet als in den Universitäten der Ivy League. Preply plant, den wachsenden Online-Sprachlernmarkt zu erobern, ein Markt der bis 2025 ein Volumen von 47 Milliarden US-Dollar erreichen soll[1].

Der Mitbegründer und CEO von Preply Kirill Bigai kommentiert: „Ich bin sehr stolz darauf, was das Team von Preply erreicht hat. Wir sind die weltweit führende Marke im Live-Sprachunterricht und die Plattform der Wahl für viele Sprachtutoren. Mit der zusätzlichen Finanzierung planen wir, die Präsenz in den USA und Europa weiter auszubauen, indem wir das KI-basierte Matching ausbauen und unser Versprechen einlösen, die größte Live-Sprachlern-Community der Welt zu verbinden“.

Ross Darwin, Principal bei Owl Ventures, fügte hinzu: „Wir sind begeistert, mit Preply in der nächsten Wachstumsphase zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns besonders über die anhaltende Dynamik des Privatkundengeschäfts sowie über das neue Sprachlernangebot für Unternehmen, die zunehmend auf internationale Arbeitskräfte angewiesen sind.“

Fakten zu Preply in Deutschland:

Deutschland ist einer der wichtigen Märkte in Europa für Preply.

33 Prozent der Sprachenlernenden hierzulande lernen Englisch, gefolgt von Deutsch (24 Prozent), Spanisch (10 Prozent) und Französisch (5 Prozent). Die hohe Nachfrage nach Deutschunterricht kommt von ausländischen Fachkräften und Studierenden, die im Land leben. Im letzten Jahr nutzten die Sprachlernenden die Plattform vornehmlich, um ihre Konversationsfähigkeiten (32 Prozent) zu verbessern, gefolgt vom Erreichen von Karrierezielen (30 Prozent).

Deutsch ist die viertpopulärste Sprache auf Preply, die Nachfrage nach Deutschunterricht stieg im Jahresvergleich um 66 Prozent an.

Deutsch wird vor allem in Deutschland, der Schweiz, in den USA, im Vereinigten Königreich, in Polen, sowie in Österreich und Italien gelernt.

Sprachenlernende aus 124 Ländern lernen aktuell Deutsch auf Preply.

Die Mehrheit der Tutoren stammt aus Deutschland, sowie aus Österreich, der Ukraine, der Schweiz, Russland, Polen und Serbien. Die Zahl der Deutsch-Tutoren hat sich in den letzten 12 Monaten um die Rate 1,7 erhöht.

In Deutschland werden auch „Nischensprachen” wie Hebräisch, Farsi, und Urdu gelernt.

Im Jahr 2021 wurde auf Preply in Deutschland das höchste Stundenhonorar (100 US-Dollar) für Unterrichtsstunden in Mathematik, Englisch, und öffentliches Sprechen bezahlt.

In einem Fall arbeitete ein Tutor in Deutschland im Jahr 2021 mit 218 Studierenden.

Unterstützung für die Ukraine

Die Hauptniederlassungen von Preply befinden sich in den USA und Europa, die Gründer stammen aus Kiew. In den letzten Monaten haben die Mitarbeiter des Unternehmens weltweit eine Reihe von sinnvollen Initiativen zur Unterstützung der Ukraine gestartet. Dazu gehören die Kampagne „Botschaften für die Ukraine„, bei der über 8.000 globale Unterstützungsbotschaften ins Ukrainische übersetzt wurden, sowie ein kostenloses Sprachhilfeprogramm für 1.000 Ukrainer, die die Grenzen überqueren und mit einer neuen Sprache zu kämpfen haben.

Quelle Huss-PR-Consult