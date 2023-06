Positive Medienberichte sind für Unternehmer von unschätzbarem Wert. Sie können Kunden, Handelspartner und Investoren anlocken, kostenlose Werbung generieren und eine glaubwürdige Außenwirkung erzeugen. Doch wie schafft man es als Unternehmer, erfolgreich in die Presse zu gelangen?

Pressearbeit erfordert Zeit und Einsatz, aber im Vergleich zur bezahlten Werbung ist sie oft kostengünstiger und wird von der Zielgruppe als glaubwürdiger wahrgenommen.

Der Grundstein für eine erfolgreiche Pressearbeit ist eine gut strukturierte Pressemeldung, die den journalistischen Standards in Aufbau und Sprache entspricht. Zusätzlich benötigt man jedoch eine spannende Geschichte und muss sicherstellen, dass die Pressemeldung die relevanten Redaktionen erreicht, die sich für das Unternehmen oder die Branche interessieren könnten.

Eine gute Story zieht Aufmerksamkeit auf sich. Indem Sie regelmäßig die richtigen Themen zur richtigen Zeit an die Redakteure herantragen, bleiben Sie positiv in deren Erinnerung. Dadurch erhöhen Sie die Chancen, dass Ihre Geschichte veröffentlicht wird und Journalisten von sich aus auf Sie zukommen, wenn sie an passenden Geschichten arbeiten.

Während große Konzerne aufgrund ihrer bekannten Marken oft von redaktioneller Aufmerksamkeit profitieren, haben Startups den Vorteil, dass sie oft spannende und innovative Geschichten zu erzählen haben. Im Kampf um Aufmerksamkeit zählt der Nachrichtenwert Ihrer Geschichte. Je einzigartiger, aktueller, relevanter oder räumlich verbundener Ihre Story ist, desto höher sind die Chancen auf eine Veröffentlichung.

Prominente, Kuriositäten oder Themen wie Sex & Crime ziehen ohnehin immer Aufmerksamkeit auf sich. Wenn beispielsweise eine prominente Persönlichkeit Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung lobt, kann dies eine großartige Möglichkeit sein, Ihre Bekanntheit zu steigern und Ihr Wachstum zu beschleunigen. Journalistische Online-Artikel haben auch positive Auswirkungen auf das SEO und das Google-Ranking Ihrer Unternehmenswebsite, und einige Medien arbeiten sogar mit Affiliate-Links. Dies kann insbesondere für Online-Shops direkt zu Umsatzsteigerungen führen.

Ein gezieltes Vorgehen ist beim Versenden von Pressemeldungen entscheidend. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Pressemeldungen an die relevanten Empfänger senden und nicht wahllos Massenmails verschicken. Sobald Sie den Ruf eines Spammers haben, werden Sie ignoriert oder blockiert. Fast alle großen Wirtschaftstitel haben Redakteure, die sich speziell mit Startups oder bestimmten Branchen befassen. Eine einfache Google-Suche kann Ihnen helfen, herauszufinden, welche Journalisten in letzter Zeit über Ihr Thema berichtet haben.

Neben Print- und Online-Medien können auch TV-Sendungen, Podcasts und Radiosendungen interessante Plattformen sein. Sammeln Sie die Kontaktdaten der Redakteure in einer Excel-Liste und aktualisieren Sie diese regelmäßig, da es in Redaktionen oft zu personellen Veränderungen kommt. Eine gute Möglichkeit, sich als Experte oder Expertin zu positionieren, sind Gastbeiträge in Fachmedien. Bieten Sie diese Beiträge jedoch besser nicht per Pressemeldung an, sondern kontaktieren Sie die Redaktion telefonisch.

Es ist äußerst wichtig, dass Ihre Pressemeldungen neutral und präzise formuliert sind. Vermeiden Sie werbliche Sprache und überzogenes Eigenlob. Journalisten möchten fundiert informiert werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Pressemeldung alle relevanten Fragen beantwortet: Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Woher? Die Kernaussage gehört an den Anfang Ihrer Pressemeldung, und Überschriften sowie Zwischenüberschriften helfen dabei, den Text zu strukturieren und das Interesse der Leser zu wecken.

Eine gezielte Pressearbeit ist für Unternehmer von großer Bedeutung, um Medieninteresse zu generieren und die Sichtbarkeit ihres Unternehmens zu erhöhen. Im Vergleich zur bezahlten Werbung ist die Presseberichterstattung oft kostengünstiger und wird als glaubwürdiger wahrgenommen. Um erfolgreich in den Medien präsent zu sein, sollten Unternehmer darauf achten, gute Stories zu entwickeln, die den Nachrichtenwert erfüllen.

Eine gezielte Auswahl der richtigen Medien und die sorgfältige Versendung von Pressemeldungen sind entscheidend, um Journalisten zu erreichen und das Interesse für das Unternehmen zu wecken. Neutral formulierte Pressemeldungen mit klaren Fakten sind dabei erfolgsversprechender als werbliche Sprache. Ein professioneller Pressebereich auf der Website bietet den Medienvertretern eine zentrale Anlaufstelle für Informationen und unterstützt sie bei ihrer Recherche. Durch eine durchdachte Pressearbeit können Unternehmer ihre Bekanntheit steigern, ihr Wachstum beschleunigen und wertvolle Aufmerksamkeit für ihr Unternehmen generieren.

Titelbild/ Bildquelle: Bild von Gerd Altmann für pixabay