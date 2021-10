puregreen spart bis zu 50 Prozent Wasser – und das Duscherlebnis bleibt erhalten!

Einfach den smarten Wassersparer zwischen die Armatur und den Duschschlauch drehen und fertig – mühelos und ohne Werkzeug!

Die Gründer Karsten Gaedke und Alexander Schulze konnten in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ überzeugen: Sie ergatterten einen Deal mit Investor Ralf Dümmel

Entspannt duschen und dabei bis zu 50 Prozent Wasser sparen – das ist jetzt möglich! Der smarte Wassersparer puregreen erhält das Duscherlebnis dank gleichbleibendem Wasserstrahl! Er verwirbelt das Wasser mit Luft – für eine sparsame Dusche ohne Kompromisse. puregreen ist mühelos und schnell angebracht: einfach zwischen die Armatur und den Duschschlauch drehen und fertig – ganz ohne Werkzeug!



Die beiden Gründer Alexander Schulze und Karsten Gaedke freuen sich über einen Deal mit Ralf Dümmel:

In der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentierten sie ihre Innovation vor der Löwenjury und konnten den Hamburger Investor überzeugen. Beeindruckt von der cleveren Technik hinter puregreen investierte er in den Problemlöser.

„Unsere Vision ist es, unseren Wassersparer irgendwann in jeder Dusche in Europa, vielleicht sogar auf der ganzen Welt, zu sehen! Jetzt haben wir einen starken Partner an der Seite, der uns dabei helfen kann: Ralf und sein gesamtes Team brennen genauso für unser Produkt wie wir. Die Zusammenarbeit macht einfach Spaß!“ Alexander Schulze, Gründer von puregreen

Die Funktion von puregreen ist so simpel wie genial: puregreen ist in der Mitte stark verengt, wodurch das Wasser beschleunigt wird. Aufgrund des dadurch entstehenden Unterdrucks wird durch eine Öffnung Luft angesaugt und effektiv mit dem Wasser verwirbelt. So bleibt das Duschgefühl gleich – und das bei einer Wasser-Ersparnis von bis zu 50 Prozent! Das spart Geld, Energie und Ressourcen: puregreen ist das neue Must-have für die Dusche! Der Problemlöser passt auf nahezu jede Armatur und ist schnell, mühelos und ganz ohne Werkzeug angebracht: Handfest zwischen die Armatur und den Duschschlauch drehen – fertig. Wasser sparen war noch nie so angenehm und einfach – puregreen macht’s möglich!

puregreen ist unter www.puregreen.eco aktuell für 9,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.



„Der Umwelt zuliebe Wasser sparen. Der puregreen Wassersparer spart Wasser für die Dusche – und das mit bis zu 50 Prozent. Mit dem Wassersparer von puregreen wird der Duschstrahl angenehm weich und durch die hohe Sauerstoffsättigung prickelnd frisch und belebend. Wasser sparen und das ohne Wellnessverlust! Nicht möglich? Doch – dank puregreen.“ Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

*Nach der Aufzeichnung benannte das Startup sich um: Aus bluegreen wurde puregreen!

Spart Geld, Energie und erhält das Duscherlebnis – der Strahl bleibt gleich bei nur halb so viel Wasserverbrauch

Dusch-Wassersparer zum einfachen Einsetzen zwischen Duscharmatur und Duschschlauch oder vor der Kopfbrause

Spezielle, smarte Technik: verwirbelt das Wasser mit Luft, wodurch sich die Wasseroberfläche vergrößert – für entspanntes Duschen bei bis zu 50 Prozent Wasser-Ersparnis

Passend für nahezu alle handelsüblichen Duscharmaturen und Kopfbrausen

Leichte Installation ohne Werkzeug oder Vorkenntnisse

Einfach handfest zwischen die Armatur und den Duschschlauch drehen – fertig

Ein echter Problemlöser: energiesparend, ressourcenschonend und gut für den Geldbeutel

Wasser sparen war noch nie so angenehm und einfach – das neue Must-have für die Dusche

Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmensgruppe