Pures Landleben inmitten der Zillertaler Skigebiete

Die Landschaft ist weiß verschneit, die Ruhe der Natur ist Balsam für die Seele. Nach den Abenteuern im Schnee ist es in der warmen Stube besonders gemütlich: Gäste der Zillertaler Hofchalets erleben authentisches Landleben am Bauernhof, regionale Köstlichkeiten und unzählige Möglichkeiten, die Winternatur im Zillertal zu entdecken.

Im sonnigen Herzen des Zillertals liegt der Schustererhof. Drei exklusive Chalets – ca. 100 Meter vom Hof entfernt – und zwei gemütliche Ferienwohnungen im Bauernhaus bieten hier die perfekte Kombination aus Privatsphäre im Urlaub, alpinem Lebensgefühl und echtem Tiroler Dorfleben. Nur fünf Minuten von den Pisten des Top-Skigebiets Kaltenbach-Hochfügen und nur wenige Kilometer von Mayrhofen und dem beeindruckenden Hintertuxer Gletscher entfernt, sind sie der ideale Ausgangspunkt für alle, die Tirols Winterwunderwelt erkunden möchten – mit Ski, Rodeln oder Schneeschuhen. Ausgelassenes Après-Ski findet man rund um die Zillertaler Hofchalets nicht, stattdessen prägen Gemütlichkeit und Beschaulichkeit hier das wohltuende Urlaubsgefühl.

Privates Refugium in den Zillertaler Hofchalets

Auf bis zu 90 m² bieten die Chalets alpinen Luxus mit eigener Küche und Terrasse, Infrarotsauna und Hot Spring Whirlpool – ideal zum Entspannen. Der Blick ist frei über verschneite Wiesen, zu den Berggipfeln und ins Skigebiet. Groß und Klein schwärmen von den hofeigenen Köstlichkeiten beim Frühstück oder beim Hüttenschmaus im Chalet – Eier von glücklichen Hühnern und frische Milch, Speck und Käse, all das hat seinen Ursprung am Schustererhof. Ob man sich zu zweit in die Zillertaler Hofchalets zurückzieht, mit der ganzen Familie Quality Time verbringt oder sich endlich wieder mit den besten Freunden trifft, hier ist Platz für alle. Praktisch und durchdacht: Parkplätze direkt vor den Chalets machen die An- und Abreise bequem.

Stumm im Zillertal – das idyllische Erholungsdorf

Im Dorf Stumm liegen die beliebten Zillertaler Hofchalets. Im Winter sorgt der kostenlose Skibus dafür, dass Wintersportbegeisterte bequem und schnell ins benachbarte Skigebiet Hochzillertal kommen. Mit über 90 Pistenkilometern, die auch mit dem Skigebiet Hochfügen verbunden sind, bietet das Hochzillertal Skivergnügen für die ganze Familie. Während die Kinder in der Skischule die richtige Technik erlernen, genießen Eltern entspannt ihre Abfahrten. Für alle kleinen Gäste, die nicht Ski fahren, bietet der „Zwergerl Club“ im Gästekindergarten eine tolle Betreuung. Dort können die Kinder den ganzen Tag spielen und sich austoben.

Authentischer Bauernhof-Charme

Die Zillertaler Hofchalets sind weit mehr als ein Ort der Erholung – hier kann man das Leben am Bauernhof hautnah und „zum Anfassen“ erleben. Vom Melken der Kühe bis zu den vielen anderen Tieren am Hof gibt es viel zu entdecken. Persönlich und herzlich geführt, erwarten die Gastgeber ihre Gäste mit echter Tiroler Gastfreundschaft und offenem Herzen. „Viele Gäste sagen, dass sie sich bei uns schnell wie zu Hause fühlen“, erzählt Familie Pölzl. „Urlaub in den Zillertaler Hofchalets bedeutet weniger Geschwindigkeit und mehr Lebensfreude“.

Viele kommen, um eine besinnliche Adventszeit „wie damals“ am Bauernhof zu erleben, andere tauchen voll und ganz in den sportlich-alpinen Winter ein, wieder andere suchen einen idyllischen Rückzugsort, um zur Ruhe zu kommen. Eines ist sicher: Die liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen und Chalets der Zillertaler Hofchalets sind ideal, um sich in den Bergen „einzukuscheln“.

Pures Landleben inmitten der Zillertaler Skigebiete – Chalets und Ferienwohnungen am Schustererhof

