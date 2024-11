Direkt von der Piste hinein ins Party-Geschehen – mit mega Stimmung und einzigartigen Beats: Im Dezember 2024 eröffnet die HANNES ALM in der Zillertal Arena komplett neu und noch cooler als bisher. Die angesagte Après-Ski-Location mitten im Skigebiet erstrahlt im frischen Look.

Im Erdgeschoss erwartet die Gäste ein neues Szene-Restaurant mit innovativem Foodkonzept und lässigen Sharing Dishes – alles entspannt und mit Service. Die Sonnenterrasse lädt mit chilligen Lounges zum Verweilen ein, während die Musik für perfekte Stimmung am Berg sorgt. Und im Obergeschoss: Modernes Sound- & Lichtdesign, tägliches Après Ski mit den Bergliebe Allstars und natürlich das absolute Highlight, das Cabrio Dach, das die Party-Location in eine Open-Air Arena verwandelt. Top DJs und Live Acts sorgen mit einem Mix aus internationalen und nationalen Künstlern für unvergessliche Partynächte. Ein weiteres Highlight: Das Bergliebe-Festival findet jedes Jahr zu Ostern statt und ist ein Höhepunkt im Eventkalender – Musik, Berge und Lebensfreude pur.

Die beliebten Selberzapf-Tische sind wieder da und bieten die perfekte Gelegenheit zum gemeinsamen Zapfvergnügen. Passend zur hippen Atmosphäre überzeugt die Speisekarte mit Extravaganz: Saftige Spareribs, Fingerfood, Pizza und eine Auswahl an sharing dishes wie Leberkäs Party, Riesenpfannen u. v. m. lassen keine Wünsche offen. Nachts steht der Pizza-Automat bereit: Lieblingspizza aussuchen, vier Minuten tanzen und dann die hausgemachte Pizza genießen – so geht Après-Ski-Deluxe in der neuen HANNES ALM.

Die HANNES ALM ist Teil der vielfältigen Genusswelt des MY ALPENWELT Resorts in Königsleiten. Hier vereinen sich lässiger Lifestyle, gechillte Beats, exklusive Kulinarik und Wellness auf höchstem Niveau.

Zillertal Arena: Die HANNES ALM erfindet sich neu

Bild Ski- und Snowboardspaß in der Zillertal Arena Quelle: My Alpenwelt Resort

Quelle mk Salzburg