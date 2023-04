Die QBS AG, ein neues deutsches FinTech-Unternehmen, erhält in der Early-Phase nach Verhandlungen eine Investmentzusage über mehrere Millionen. Das Unternehmen hat bereits in der Seed-Phase rund 500.000€ einsammeln können. Dies stellt einen Raketenstart mit einer rasanten Investitionsrunde dar: erst im Oktober 2022 gründete der Bremer Akin Ogurol das Startup mit zweien seiner Freunde.

So gab er bekannt, erfolgreich Risikokapital von international anerkannten Investoren gesammelt zu haben, um sich seinem Ziel eines erfolgreichen FinTechs zu nähern. Die teils Forbes-gelisteten Investoren seien namhafte Krypto-Gründer und an der Börse notierte Unternehmen, die dem Gründer ihr Geld anvertrauen. „Ich konnte Investoren überzeugen, von denen wir nicht zu träumen gewagt hätten, jetzt heißt es Gas geben!“, so Ogurol.

Akin Ogurol ist kein Unbekannter in der deutschen Geschäftswelt. Der Unternehmer hat in Deutschland bereits einige erfolgreiche Unternehmen aufgebaut und verkauft. Nun hat er das Ziel, die FinTech- und Blockchainwelt zu fusionieren. Dafür gelte es, den Fokus auf eine internationale Kundschaft zu legen, da sich die QBS AG nicht ausschließlich auf den Europäischen Markt fokussieren wolle.

Ogurol ist sich sicher: Blockchain und klassische Banken vertragen sich in Europa nicht, was allerdings die QBS AG ändert. 2021 entschloss sich der Unternehmer dazu, ein FinTech zu gründen, da er wüsste, wie man jene Technologien richtig und zeitgemäß kombiniert.

„Als Gründer und Investor treibt mich eine hohe Motivation an. Auf Empfehlung meines Beraters reiste ich ins Ausland, um meine Visionen für ein mögliches Start-up zu präsentieren. Mein Berater, ein sehr erfahrener Unternehmer, unterstützte mich dabei und öffnete mir Türen zu wichtigen Kontakten. Das war eine lebensverändernde Erfahrung, da es mir gelang, bekannte Investoren von meiner Idee zu überzeugen und meinen eigenen Horizont massiv zu erweitern.“, so Ogurol.

Das Unternehmen plant, in diesem Jahr eine App auf den Markt zu bringen.

„Wir haben einen starken Start mit der Programmierung des FinTechs und dem Einsammeln von Geldern hingelegt.“, der Gründer fährt fort:„Ich möchte noch nicht zu viel über mein Produkt oder meine Technologie verraten, aber wir werden bald unsere App online launchen und unser Unternehmen der Welt präsentieren.“ Das Team der QBS AG arbeite daran, die App und die Technologie des Unternehmens zu perfektionieren, bevor die QUBE BANKING SOLUTIONS auf den Markt kommt.

Quelle Journalisten: Textsteller