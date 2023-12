Qualität hilft gegen Stürme an den Märkten 2024

Stephen Dover, Leiter des Franklin Templeton Institute, analysiert in seinem Marktkommentar, was die Anleger 2024 beachten sollten, wie sie auf Gegenwinde reagieren können und welche Risiken die globalen Krisen in sich tragen. Hier einige Kernaussagen, den gesamten Kommentar finden Sie anbei:

Wie also sollten Anleger ihre Portfoliobestände an die sich verändernden Fundamentaldaten anpassen? Makroökonomisch bedingte Wachstums- und Gewinnenttäuschungen werden wahrscheinlich global sein, und Anleger sollten das Risiko auf zyklischere Sektoren, Stile und bis zu einem gewissen Grad auch Regionen reduzieren sollten. Ein schwächerer Dollar wird sich auch auf die regionale Allokation auswirken. Einige wenige leistungsstarke Unternehmen führen weiterhin die breiten US-Indizes an. Das Versprechen der künstlichen Intelligenz (KI) und anderer digitaler Transformationen in der Wirtschaft treibt diese leistungsstarken Aktien weiterhin an. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die besten Anlagemöglichkeiten in Zukunft außerhalb dieser kleinen Gruppe liegen dürften, da die Ertragskraft des restlichen Marktes unterbewertet ist.

Auf regionaler Ebene sind unsere größten Sorgen in Europa angesiedelt. Die europäischen Unternehmen haben bereits schwächere Margen und eine geringere Gesamtrentabilität als ihre globale Vergleichsgruppe verzeichnet, trotz des Rückenwinds durch positive Umrechnungsgewinne, die sich aus der Schwäche des Euro ergeben. Es ist schwer vorstellbar, dass die europäischen Unternehmen angesichts der Verlangsamung des globalen Wachstums und der Abschwächung des US-Dollars auf große Begeisterung stoßen werden.

Kein Ausblick ist vollständig ohne eine Überlegung, wie sich die Dinge anders entwickeln könnten und was das für die Anlagestrategie und den Portfolioaufbau bedeuten könnte. Sollten sich die derzeitigen Kriege ausweiten, könnte die Energieversorgung gefährdet werden und die Risikoprämien würden in die Höhe schnellen. Höhere Energiepreise könnten dann die Zentralbanken in eine Zwickmühle bringen, da sie die Fortschritte bei der Desinflation abschwächen oder umkehren würden.

Wenn die Zentralbanken dann nur langsam die Zügel lockern, werden die Aktienmärkte noch anfälliger sein, als wir erwarten, und auch die Anleiherenditen könnten nicht viel fallen. Die Diversifizierung über ausgewogene Portfolios könnte wieder einmal scheitern. Ebenso könnte ein Ausbruch von Feindseligkeiten in anderen Ländern die Lieferketten für andere Rohstoffe oder Industriegüter unterbrechen, mit ähnlich nachteiligen Folgen für die Anlegerportfolios.

Qualität hilft gegen Stürme an den Märkten 2024

Foto von Stephen Dover (Quelle: Franklin Templeton)

Kennen Sie schon das Wirtschaftsmagazin „Paul F„? Jetzt bei Readly lesen. Eine kostenlose Leseprobe von Paul F gibt es bei United Kiosk. Ebenfalls finden Sie die aktuelle Ausgabe im Lesezirkel von Sharemagazines.