Quality Hotel Vienna: Ein Wien-Trip im Herbst

Das Quality Hotel Vienna ist ein zentraler Ausgangspunkt zu den Highlights der Stadt

Wien begeistert. 365 Tage im Jahr verbinden sich in der Donaumetropole weltbekannte Sehenswürdigkeiten, kultureller Hochgenuss, spannendes Urban Life, vielfältiges Shopping, kulinarische Facetten, der geliebte Wiener Charme und noch so viel mehr zu einem unvergesslichen Erlebnis. Im Herbst punktet die Stadt mit vielen Highlights: Ausgedehnte Spaziergänge durch die herbstlich-bunten Parks entspannen, unzählige Events für jeden Geschmack stehen auf dem Programm und es ist Hochsaison bei den Heurigen, wo der frische „Sturm“ eingeschenkt wird. Jetzt, nach der Sommerhitze, macht es wieder Spaß die Museen zu besuchen und so viel mehr.

Wer im Quality Hotel Vienna wohnt, der startet an der Haustür zu seinen Entdeckungstouren. Das einladende Haus liegt direkt am Schlosspark Schönbrunn und nur wenige Schritte von dem beliebten Tiergarten entfernt. Die exzellente Lage macht es einfach, vom Stephansdom über das Sissi Museum bis hin zur Nationalbibliothek alle Sehenswürdigkeiten und besonderen Plätzchen der Stadt zu erkunden.

In den Zimmern des Quality Hotels kann man sich wunderbar wohlfühlen und eine erholsame Pause vom Trubel der Stadt genießen. Geräumige Familienzimmer kommen Groß und Klein entgegen. Von den Executive Zimmern schweift der Blick weit über die Dächer der beeindruckenden Stadt. Fünf luxuriöse Zimmerkategorien stehen zur Wahl und treffen jeden Geschmack. Feinschmecker und Food-Aficionados wissen, dass die kulinarische Vielfalt Wiens unschlagbar ist.

Dennoch, wer gerne einmal im Hotel bleibt, ist im Quality Hotel bestens bedient. Das Hotelrestaurant verwöhnt mit internationalen Gerichten und einem umfangreichen Frühstücksbuffet im angenehm-gemütlichen Ambiente. Städtereisende wohnen hier mit Top-Quality, wie der Name schon sagt. Und wer zum Arbeiten kommt, der nutzt den hellen, komfortablen Meetingraum. Räumlichkeiten bis 102 Personen stehen für Tagungen zur Verfügung. Ein professionelles Tagungsteam kümmert sich um erfolgreiche Veranstaltungen. Besonders praktisch: Direkt am Hotel gibt es In- und Outdoor-Parkplätze (19 Euro pro Nacht).

Besuch im Schloß Schönbrunn (bis 02.11.23)

Leistungen: 2 Übernachtungen im Standard DZ, reichhaltiges Frühstücksbuffet, Classic Pass Schloss Schönbrunn inklusive Grand Tour mit Audioguide, Eintritt in den Kronprinzengarten, Irrgarten & Labyrinth, Orangeriegarten sowie die Gloriette und Aussichtsterrasse – Preis p. P.: ab 174 Euro im DZ

Bild QUALITY HOTEL VIENNA

Quelle mk Salzburg