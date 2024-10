Im FREIGOLD Impulshotel ist Radl-Zeit. Im September 2024 lädt das innovative Hotel in Freistadt seine Gäste ein, das malerische Mühlviertel mit dem Bike zu erkunden. Und es wäre nicht das FREIGOLD, wenn es nicht ein besonderes „Zuckerl“ gäbe, das die Radtage versüßt. Denn die Radstrecke führt direkt zum Hotel Guglwald, wo die Biker am Nachmittag mit kleinen Köstlichkeiten empfangen werden. Im gemütlichen Ambiente des Wellnesshotels stärken sich die Herbstgenießer, bevor es durch die herrliche Naturlandschaft zurück zum Hotel FREIGOLD geht.

Für die Radtour (ca. 40 Kilometer und zwei Stunden Fahrzeit pro Richtung) ist alles bestens vorbereitet: Wer kein eigenes Rad mitbringt, kann sich im Hotel ein E-Bike ausleihen (25 Euro für vier Stunden, nach Verfügbarkeit), Lademöglichkeiten gibt es in den Hotels und die Strecke ist auf der Rad-App Strava abrufbar. Ein Tipp der Radprofis im FREIGOLD: Die Radtour führt durch eine ruhige, entspannte Gegend und ist für Gravel-, Mountain- und E-Bikes bestens geeignet. Wer Lust auf ein paar erholsame Herbsttage hat, tankt beim Radfahren und im FREIGOLD Impulshotel neue Energie.

Auch Wandern und Golfen haben noch lange Saison. SKY-SPA und SKY-POOL laden zum Entspannen und Genießen der Herbstsonne ein. Das SKY Restaurant auf dem Rooftop entführt in die Welt der zeitgemäßen und gesunden Ernährung. Das FOURTY by FREIGOLD verwöhnt mit Fine Dining, das dem Ruf des innovativen Hotels als ideenreicher Impulsgeber mehr als gerecht wird. Das einzigartige Selfness-Konzept im FREIGOLD regt dazu an, aktiv, neugierig und offen für Neues zu sein. Kompetente Mental-, Fitness- und Yoga-Trainer:innen begleiten die Gäste gerne durch den Herbst.

Rad-Special im FREIGOLD Impulshotel

Bild Spaß beim E-Biken Quelle: wealthyadventure (Hotel Freigold)

Quelle mk Salzburg