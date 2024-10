„Still, still, hüüt isch Advänt“ im Kleinwalsertaler Jagdhof

Der Nordstau der Alpen und die Höhenlage über 1.000 Metern sorgen im Kleinwalsertal für hohe Schneesicherheit. Die Skisaison beginnt auf der Kanzelwand nach Maria Empfängnis und ab Mitte Dezember lädt das Hotel Jagdhof in Riezlern zu einer romantischen Advent-Auszeit in den Schnee.

Mit dem „E’lüüta“ beginnt der Walser Adventszauber mit Christkindlemärkten und Wanderungen am Walser Weihnachtsweg. Wer tief in die typische Kultur eintauchen will, begibt sich mit Stefan Heim auf eine geführte Walser Kulturwanderung. Und wer auf gute Walser Gastfreundschaft Wert legt, checkt am besten im Hotel Jagdhof**** in Riezlern ein. Schon bei der Ankunft duften Laiblen und Kekse am Zimmer. Gastgeber Richard Kessler lädt seine Gäste jede Woche zu einer nächtlichen Fackelwanderung durch Riezlern.

Zwei Brettl in der Zweiländer-Skiregion

Der Advent ist auch die beste Zeit, um die Pisten der Zweiländer-Skiregion Kleinwalsertal-Oberstdorf voll auszukosten. Nur fünf Gehminuten vom Hotel starten Skiläufer und Snowboarder mit der Kanzelwandbahn hinauf in die schneesicheren Zweitausender der Allgäuer Alpen mit ihren 34 Kilometer Pisten bis hinüber zum bayerischem Fellhorn. Von baumfreien Carverhängen und Familienabfahrten bis zu schwarzen Pisten und knietiefen Tiefschneerevieren ist hier alles zu haben. Die Talabfahrt von der Kanzelwand nach Riezlern über fast 900 Höhenmeter zählt zu den Konditionstests der Skiregion.

Die Kanzelwand ist aber nur einer von sieben Skibergen oder in Summe 130 Pistenkilometern der Zweiländer-Skiregion Kleinwalsertal-Oberstdorf, die mit einem Skipass befahren werden können. Die fünf Linien des kostenlosen Walserbus fahren alle Talstationen an, womit einer Zweiländer-Skisafari nichts im Weg steht.

Aus der Bindung in die „Genussregion“

Nach dem pulverfrischen Skitag empfiehlt sich im Hotel Jagdhof die wohlige Wärme von Sanarium, Dampfbad oder finnischer Sauna. Dann zur Entspannung in den Ruheraum, in den Indoor-Pool oder das beheizte Außenbecken. Auch das Angebot an Massagen, Peelings, Bädern und Packungen macht müde Beine wieder munter. Auf den beheizten Keramikliegen vergeht danach die Zeit bis zum Abend fast wie im Flug. Die nächste Verwöhneinheit kommt aus der Jagdhof-Küche mit ihren Köstlichkeiten aus der Kleinwalsertaler Genussregion für Wild und Rind und den typischen Leckereien der Adventzeit.

Auf Reiseforen wird die Kulinarik ausdrücklich gelobt, auch dass Kaffee, Tee und heiße Schokolade für Gäste bis am Abend kostenlos sind und das Mittagsbuffet am An- und Abreisetag inklusive ist. Gastgeberfamilie Kessler erntet beständige 99 Prozent Weiterempfehlungen auf holidaycheck.at und „fabelhafte“ 8,6 Punkte auf booking.com für ihr Angebot. www.jagdhof-kleinwalsertal.at

Weihnachtswoche (13.–25.12.24)

Leistungen: ¾-Pension inkl. aller Jagdhof-Verwöhnleistungen, am 24. weihnachtliches Programm mit Galamenü, 1 x wöchentlich Fackelwanderung, 1 x wöchentlich Pferdeschlittenfahrt (Unkostenbeitrag), 20-Euro-Wellnessgutschein pro Erw. ab 3 Ü, Gratis Ski- und Wanderbus, gratis Anreise- und Abreiseticket von und zum Bahnhof Oberstdorf – Preis ab 114 Euro p. P. und Nacht

Silvesterwoche 2024/25 (25.12.24–02.01.25)

Leistungen: ¾-Pension inkl. aller Jagdhof-Verwöhnleistungen, 1 x Walser Festtagsmenü, Silvester-Galamenü, Livemusik mit Tanz ins Neue Jahr, 1 x wöchentlich Fackelwanderung, 1 x wöchentlich Pferdeschlittenfahrt (Unkostenbeitrag), gratis Ski- und Wanderbus – Preis ab 199 Euro p. P. und Nacht (Mindestaufenthalt 7 Tage)

Dreikönigstage (02.–06.01.25)

Leistungen: ¾-Pension inkl. aller Jagdhof-Verwöhnleistungen, 1 x wöchentlich Fackelwanderung, gratis Ski- und Wanderbus. – Preis ab 174 Euro p. P. und Nacht

„Still, still, hüüt isch Advänt“ im Kleinwalsertaler Jagdhof

