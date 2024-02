RADISSON RED HOTEL IN BELGRAD

Willkommen im Radisson RED Belgrade, einem Hotel mit Haltung und Stil, das Tradition und modernen Luxus verbindet!

Heute hat im Herzen von Belgrad ein neues Premium-Lifestyle-Hotel, das Radisson RED Belgrade, seine Türen geöffnet. Das Hotel liegt in der Takovska-Straße, in der Nähe der Nationalversammlung der Republik Serbien und bietet eine einzigartige Mischung aus Tradition und modernem Luxus. Das früher unter dem Namen „88 Rooms“ bekannte Hotel wurde einem kompletten Rebranding unterzogen. Radisson RED Hotels sind funktional und „cool“ gestaltet, um den Bedürfnissen moderner Gäste gerecht zu werden. Es bietet endlose Möglichkeiten den Aufenthalt zwischen Arbeit und Vergnügen zu genießen.

Mit einem innovativen Konzept verspricht das Radisson RED Belgrade Komfort und einen besonderen Service. Das Hotel verfügt über 88 Zimmer, darunter drei Apartments. Neben komfortablen Unterkünften bietet das Hotel ein modernes Restaurant, eine Bar, einen Co-Working-Bereich und Tagungsräume, was es zu einem idealen Ort für Geschäftstreffen oder Entspannung nach einer Stadterkundung macht.

Die Einzigartigkeit dieser offenen Räume mit Details wie einem Kamin oder Billardtisch bietet zusätzliche Möglichkeiten für die Organisation von Events mit köstlichen, lokalen gastronomischen Angeboten, Unterhaltung mit einem DJ oder einfach nur für geselliges Beisammensein im gemeinsamen Wohnzimmer. Für diejenigen, die gerne trainieren, bietet die 7. Etage ein geräumiges Fitnesscenter mit modernsten TechnoGym-Geräten und einem atemberaubenden Blick auf die Stadt.

Modernste Hoteltechnologie ermöglicht den Gästen über eine digitale Plattform einen einfachen Check-in, Zugang zu Zimmern über die App sowie die Verwaltung verschiedener Services. Künstlerische und industrielle Designlinien verschmelzen nahtlos mit modernen und traditionellen Elementen und fördern eine urbane, gesellige Atmosphäre. Abgerundet durch den roten „Fićo“ am Eingang des Hotels, ein Zastava 750 Automobil, hergestellt in der ehemaligen Jugoslawien-Automobilfabrik in Kragujevac

„Wir sind stolz, das Radisson RED Belgrade zu eröffnen und sind uns sicher, dass es zu einem Favoriten bei den Gästen wird, die eine Kombination aus Komfort, Stil und erstklassigem Service suchen. Dieses Hotel markiert einen weiteren Schritt vorwärts bei unserer Mission, den Gästen in unseren Häusern in vielen Städten und Ländern herausragende Erlebnisse zu bieten“, sagte Reli Slonim, Vorstandsvorsitzender der Arena Hospitality Group.

Besuchen Sie das Radisson RED Belgrade und erleben Sie einen unvergesslichen Aufenthalt im Herzen dieser dynamischen Stadt!

Der Kontakt für Reservierungen und weitere Informationen: info.belgrade@radissonred.com

Quelle Bild und Text: Arena Hospitality Group Presse-Office: Berlinieros PR