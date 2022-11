RAF Camora und NEOH droppen gemeinsamen Snack „Drageelinos“

NEOH erweitert ab sofort seine Produkt-Range mit der Handschrift von RAF Camora: Nur knapp ein halbes Jahr nach dem Investment des bekannten Wiener Rappers präsentiert das heimische, auf zuckerfreie Süßwaren spezialiserte Food-Tech eine gemeinsame Produkt-Innovation.

„Ich habe in die Firma NEOH investiert, nicht nur weil ich ein Fan ihrer Riegel bin, sondern weil ich auch ihre Vision gut finde. Zusammen haben wir eine Idee entwickelt – inspiriert von dragierten Keksen – die ich seit meiner Kindheit sehr gerne esse und wir wollten diese ohne Zucker rausbringen, deswegen Drageelinos“, so RAF Camora und meint weiter: „Ich finde das Produkt ist unglaublich gut gelungen und freue mich, dass wir diese Wiener Sache jetzt bald auch nach Deutschland bringen werden. Wir starten diese Woche in Österreich und arbeiten parallel auch an der Schweiz. Deutschland kommt dann Anfang nächsten Jahres dazu.“

Vorbereitung auf den Hype: 250 Tonnen Drageelinos für nächstes Jahr geplant

Die knusprig-leckeren, mit Schokolade überzogenen Kekse bieten allen Crunch-Fans ein völlig neues Naschvergnügen, ganz ohne schlechtes Gewissen und Kompromisse im Geschmack. Basis ist die von NEOH entwickelte, revolutionäre Zuckerersatz-Formel ENSO 16, die einen identen Geschmack wie Zucker ermöglicht, jedoch kaum Auswirkungen auf die Blutzucker-Kurve hat.

„RAF ist ein toller Wegbegleiter mit den gleichen ambitionierten Zielen wie wir. Die Vorfreude auf den Launch ist enorm und wir rechnen mit großem Andrang“, so NEOH-Gründer und Geschäftsführer Manuel Zeller über das gemeinsame Projekt und meint weiter: „Was es jetzt braucht ist gute Vorbereitung, um für den Hype gerüstet zu sein.“

So lange der Vorrat reicht: Drageelinos exkusiv bei BILLA und BILLA PLUS

Für alle, die sich den brandneuen NEOH Snack von RAF Camora sichern möchten, heißt es also schnell sein: Die Drageelinos gibt es ab dem 10. November 2022 nur solange der Vorrat reicht in Packungen à 40g (UVP: EUR 2,49) sowie à 80g (UVP: EUR 3,49) exklusiv österreichweit bei BILLA und BILLA PLUS. Zudem wird auch der Online-Shop von NEOH in den nächsten Wochen mit Ware ausgestattet. Die Drageelinos sind neben den beliebten Chocolate Bites sowie dem Hazelnut Crunch bereits das dritte Produkt von NEOH außerhalb des Riegel-Sortiments.

