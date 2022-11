TrueCam H25 GPS 4k neue Dashcam von TrueCam

TrueCam präsentiert seine neue Dashcam TrueCam H25 GPS 4k

Die Autokamera erstellt gestochen scharfe Aufnahmen bei Tag und Nacht sowie bei schlechtem Wetter. Mit der ParkShield-Funktion ist das Auto auch dann geschützt, wenn es gerade nicht benutzt wird.

TrueCam bietet ab sofort ein neues Dashcam Modell, das Autofahren noch sicherer macht: Die TruCam H25 erfasst mit 4k bei 30 fps zuverlässig alle wichtigen Details im Straßenverkehr. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten liefert sie mit 2,5k und 55 fps noch hochauflösende und ruckelfreie Aufnahmen. Ungünstigen Lichtverhältnissen trotzt die Kamera mit der integrierten TrueBright®-Technologie: Sie kombiniert einen speziellen Low-Light-Modus, automatische Helligkeit und WDR mit einem hochwertigen 7G-Objektiv und einem CMOS-Sensor mit Hintergrundbeleuchtung.

ParkShield®-Modus

Selbst auf dem Parkplatz oder im Parkhaus bleibt das Auto unter ständiger Beobachtung: Die TrueCam H25 wechselt automatisch in den ParkShield-Modus, sobald das Auto abgestellt wird. Registriert der Sensor eine Erschütterung am Fahrzeug oder eine Bewegung vor dem Objektiv, so startet die Kamera eine Aufzeichnung. Bei Auswahl der Timelaps-Funktion kann die TrueCam H25 eine ganze Nacht lang aufnehmen.

Kompaktes Design für freie Sicht

Trotz ihrer Funktionsvielfalt ist die TrueCam H25 klein und unauffällig. Dank der kompakten Abmessungen behält der Fahrer die uneingeschränkte Sicht auf die Straße. Damit eine Ablenkung durch die aufgenommenen Bilder verhindert wird, kann der Bildschirm mit der Tachometer-Funktion genutzt werden. Sie zeigt die aktuelle Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung an.

Lange Lebensdauer dank Superkondensator

Der Akku ist meist die Achillesverse einer Dashcam: Strake Temperaturschwankungen im Auto sowie eine ununterbrochene Stromzufuhr verkürzen seine Lebensdauer und damit auch die der Dashcam insgesamt. Die TrueCam H25 verfügt deshalb über einen Superkondensator, der unempfindlich gegenüber den klassischen Problemen einer Batterie ist.

Besserer Überblick mit zusätzlicher Heckkamera

Die TrueCam H25 GPS 4K bietet die Möglichkeit, eine weitere Kamera anzuschließen. Dafür stehen zwei unterschiedliche Modelle zur Auswahl, die je nach Einsatzzweck erworben werden können: Die Full-HD-Heckkamera TrueCam H2x zeichnet alles auf, was hinter dem Auto passiert. Wer lieber den Innenraum seines Autos im Blick behalten möchte, beispielsweise um bessere Sicht auf mitfahrende Kinder zu haben, kann die Truecam 2Hx IR Full HD-Kamera für den Innenraum nutzen, die dank ihrer Infrarotbeleuchtung auch im dunklen Inneren des Fahrzeugs funktioniert.

Einfachste Bedienung mit 5 GHz Wifi

Über das 5 GHz Wifi lassen sich die Aufnahmen in Sekundenschnelle auf das Smartphone übertragen oder die Einstellungen der Kamera ändern. Die App ermöglicht es, die gefahrene Strecke am PC nochmals nachzuvollziehen, inklusive der Position auf Google Maps sowie einer Darstellung mit Geschwindigkeit und Gravitation.

Foto/Quelle: pagecouture PR – elem6 s.r.o