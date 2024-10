Hollywood meets Handwerk

Ralf Moeller ist Ehrenpreisträger 2024

Eine beeindruckende Lebensgeschichte kennzeichnet den diesjährigen Preisträger des „Ehrenpreises Innovator des Jahres“: Ralf Moeller wird für sein lebenslanges gesellschaftliches Engagement und seine aktuelle Initiative „Motivation Handwerk“ ausgezeichnet. Moeller wird damit Nachfolger von prominenten Preisträgern wie Sarna Röser, Oliver Kahn, Dr. Wladimir Klitschko oder Judith Williams.

Vom Mr. Universum zum gefeierten Hollywood Schauspieler und nun ganz neu als Motivator im Handwerk – Ralf Moeller brilliert nicht nur mit einer beeindruckenden Karriere, sondern er setzt Zeichen und motiviert. Seine gemeinnützige Tätigkeit begann bereits 2008 mit seinem Engagement für die Initiative „Starke Typen“ der Bundesregierung. Jetzt setzt Ralf Moeller sich zusammen mit Hans Schäfer Workwear mit der Initiative „Motivation Handwerk“ für den Nachwuchs im Handwerk ein, um ein wegweisendes Zeichen für die Branche und den Mittelstand zu setzen.

Der heutige Hollywoodstar begann seinen Weg bereits in jungen Jahren. Mit 17 betrat er die Bühne des Bodybuildings und eroberte mit eisernem Willen zahlreiche Titel: 1984 Deutscher Meister und 1986 Mr. Universum. Hartes Training, hohe Ziele gepaart mit einem gesunden Lebensstil waren die Schlüsselfaktoren für seinen Erfolg. Heute, im Alter von 65 Jahren, strahlt Ralf Moeller immer noch Stärke und Fitness aus.

Nach seinen Erfolgen im Bodybuilding eroberte Ralf Moeller die Leinwand. Zu seinen ersten Filmen in der Filmkarriere zählte Roland Emmerichs erfolgreiches Kinoprojekt Universal Soldier mit Jean-Claude van Damme und Dolph Lundgren. Seine größten Filmrollen waren in Ridley Scotts Gladiator und in The Tourist neben Angelina Jolie und Johnny Depp.

In seinen drehfreien Zeiten widmet er sich verschiedenen gesellschaftspolitischen und sozialen Projekten. Die aktuelle Initiative „Motivation Handwerk“, ist ein Beweis für sein fortwährendes Streben nach positivem Wandel. Gemeinsam mit dem bayerischen Traditionsunternehmen „Hans Schäfer Workwear“, dessen Inhaber Andreas Grewe auch mit dem Innovationspreis ausgezeichnet wird, startete Moeller diese Initiative, um dem Fachkräftemangel im Handwerk entgegenzutreten. Die Initiative soll junge Menschen für handwerkliche Berufe begeistern und ihnen Zukunftsperspektiven aufzeigen – ein Anliegen, das Moeller bereits seit Jahren verfolgt. Die Initiative soll junge Menschen für handwerkliche Berufe begeistern und ihnen Zukunftsperspektiven aufzeigen – ein Anliegen, das Moeller bereits seit Jahren verfolgt.

Offiziell überreicht wird ihm der Preis am 15. November in Berlin beim Festakt „Innovator des Jahres“, wo vor 400 Gästen auch die diesjährigen Unternehmenspreise in den unterschiedlichen Kategorien verliehen werden. Laudator wird mit Jörg Dittrich der Präsident des Deutschen Handwerkskammertages (DHKT) sein. Der Festakt findet im HILTON am Gendarmenmarkt statt, bevor es zur schon legendären After Party in den Berlin Capital Club geht. Beide Häuser sind auch Partner des Innovator des Jahres.

Bild Ralf Moeller, Ehrenpreisträger 2024 des „Innovator des Jahres“, wird u.a. für sein Engagement in der Initiative „Motivation Handwerk“ ausgezeichnet. Der Hollywoodstar und ehemalige Mr. Universum setzt sich zusammen mit Hans Schäfer Workwear für die Nachwuchsförderung im Handwerk ein. Fotocredit: HS Hans Schäfer Mode GmbH

Quelle EPOS PR & KOMMUNIKATION