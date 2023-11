Re-Start MOROTAI – Bereit für Runde 2

Voller Stolz dürfen wir den Re-Start von MOROTAI ankündigen, der Beginn einer aufregenden neuen Phase.

Ermöglicht wurde dieser durch ein Management-Buy-Out, angeführt durch ein neues dynamisches Team, das mit vollem Herzblut dabei ist und MOROTAI sogar noch aus der Anfangszeit kennt und die Philosophie lebt. Die Geschäftsführung übernimmt Josua Kargoll, der auch den Bereich des Online Sales verantwortet. Die Marke ist Ihm seit 2017 bekannt.

Fans und Supporter im Mittelpunkt

Unsere Vision zum Re-Start von MOROTAI: Wir geben nicht auf – wir überwinden Herausforderungen – gemeinsam. Unsere Community steht im Fokus, mit Transparenz, Integrität und Selbstbewusstsein gehen wir in Runde 2 von MOROTAI. Wir sprechen nicht mehr von Kunden, sondern von Fans und Supportern, denn sie sind die treibende Kraft in unserem Team, immer bereit, uns auf dem Spielfeld anzufeuern.

Rafy Ahmed und die Evolution der Marke

Die Einbindung und Verpflichtung von Rafy Ahmed als Berater ist ein entscheidender Schritt in unserer Reise. Sein tiefgründiges Verständnis der Marke und des Marktes ist ein unbezahlbares Gut. Rafy Ahmed kehrt mit einer Mission zurück – das Bewahren des unverkennbaren Spirits von MOROTAI, während er die Transformation unterstützt. „Wir wissen, dass der Weg, der vor uns liegt, mit Herausforderungen gefüllt ist“, sagt Rafy Ahmed. „Meine Entscheidung, dem neuen Team beizutreten, ist fest in dem Glauben verankert, dass Aufgeben keine Option ist. MOROTAI hat einen besonderen Spirit, und trotz der Rückschläge sind wir entschlossen, diesen lebendig zu halten.“ Josua Kargoll ergänzt: „Ich bin froh darüber, dass ich Rafy Ahmed weiterhin an Board habe, und er bereichert unser Team.“

Gemeinsame Marketingaktion mit Intersport Schrey und Patrick Rokohl

Am 24. und 25. November veranstalten wir eine gemeinsame Verkaufsaktion mit unserem langjährigen Partner Intersport Schrey in Pforzheim. Vor Ort haben Sie die Chance, mit dem Profiboxer Patrick Rokohl an verschiedenen Gewinnspielen und Aktionen teilzunehmen. Auch eine Autogrammstunde wird es geben. Wie in einem packenden Spiel sind wir bereit,

gemeinsam mit Ihnen auf dem Spielfeld zu punkten. Es lohnt sich, vorbeizukommen, da das gesamte MOROTAI-Team vor Ort sein wird.

Die Collection 1 – Ein Blick auf das Beste von MOROTAI

Die Collection 1, auch bekannt als „The First Drop,“ präsentiert das Beste von MOROTAI. Die Produkte wurden optimiert, und im Januar erwarten Sie noch viele neue funktionale Produkte. Unser Fleece ist eines der weichsten auf dem Markt, und wir haben die Qualität nochmals verbessert.

Die vier Linien:

NEOTECH

Eine Kollektion, gefertigt aus innovativen Fleece-Materialien. Diese Linie definiert Funktionalität und Komfort neu und bietet die perfekte Balance zwischen Stil und Leistung. Ganz gleich, ob Sie Outdoor-Abenteuer oder gemütliche Momente drinnen suchen, die Neotech Line verspricht unübertroffene Wärme und Flexibilität.

CHROME

Diese Premium-Linie bietet erstklassige Funktionalität und Ästhetik in perfekter Harmonie. Wie ein Sprinter auf der Zielgeraden garantiert die Chrome Line optimalen Komfort und maximale Bewegungsfreiheit.

ENGINEERING

Eine Kollektion, gefertigt aus ultraleichten, leistungsstarken Stoffen. Diese Kleidungsstücke bieten eine Vielzahl von Funktionen, wobei Atmungsaktivität und höchster Komfort im Vordergrund stehen. Ähnlich wie ein Rennwagen auf der Überholspur, repräsentiert diese Linie die Spitze der technischen Sportbekleidung.

ESSENTIAL

Eine vielseitige Kollektion für den Alltag. Sie kombiniert Stil und Komfort und bietet eine Mischung aus Lifestyle- und Streetwear-Ästhetik. Wie ein Allround-Sportler, der in verschiedenen Disziplinen erfolgreich ist, ist die Essential Line die perfekte Wahl für Ihre täglichen Abenteuer.

Internationaler Ansatz bleibt bestehen

Wir haben einen internationalen Ansatz gewählt und eine junge US-amerikanische Marketingagentur engagiert, die vorallem für die Online Präsenz verantwortlich ist. Wie ein Team von Athleten setzen wir auf verschiedene Spieler, um die Marke international und vor allem mit Fokus auf unseren eigenen Shop zu etablieren.

Wir möchten uns bei all unseren Partnern bedanken, die uns unterstützt haben – der Community, den Sportlern und Händlern.

Bildcredits: Arlinda Beqiri

Quelle MOROTAI