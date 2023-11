So Fresh. So Clean. Die Reinigung von Magalie&ME.

Reinigung von Magalie&ME- For fresh and clean skin. Das Geheimnis schöner, reiner Haut liegt nicht nur in den Genen, sondern vor allem in der richtigen Skincare Routine

Das Geheimnis schöner, reiner Haut liegt nicht nur in den Genen, sondern vor allem in der richtigen Skincare Routine. Die Naturkosmetik von Magalie&ME zeigt, wie einfach wir ein strahlendes Aussehen heute erreichen können. Das Reinigungsöl NO.1 und der Toner NO.1 entfernen sanft unser Make-up und lassen die Haut wieder frisch und klar aussehen. Pflegendes Pflaumenkernöl, hochwertige Vitamine und Antioxidantien spenden Feuchtigkeit, verfeinern die Poren und sorgen für ein angenehmes, weiches und sauberes Gefühl in unserem Gesicht. Das Reinigungsöl kann sogar als After-Sun-Care verwendet oder mit einem Facial Tool in die Haut einmassiert werden für eine optimale Pflege und den perfekten Glow.

Die Reinigungsprodukte von Magalie&ME:

Reinigungsöl NO.1

Nichts geht über die richtige Reinigung. Die enthaltenen Wirkstoffe im Magalie&ME Reinigungsöl NO.1 entfernen schonend alle Überreste auf der Haut und reinigen sie gründlich. Antioxidantien werden mit erlesenen Ölen kombiniert, spenden Feuchtigkeit und stellen die natürliche Hautbarriere wieder her. Das Reinigungsöl ist dermatologisch verträglich und auch besonders für sensible, trockene oder reife Haut geeignet.

Toner NO.1

Ein Toner gehört einfach zum guten Ton. Der Magalie&ME Toner No.1 bildet mit seinen klärenden und reinigenden Inhaltsstoffen die Basis für eine nachfolgende Pflegeroutine. Er fördert die Zellenbildung, wirkt entzündungshemmend und sorgt für einen hautberuhigenden- und glättenden Effekt. Poren werden verfeinert und die Feuchtigkeitsspendende Wirkung lässt die Haut frisch und strahlend aussehen.

Das Reinigungsöl NO.1 kostet 45,22 €, der Toner NO.1 34,51 €.

