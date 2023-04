Reed Smith stärkt europäische Corporate-Praxis mit zwei neuen Partnern in München

Die globale Anwaltskanzlei Reed Smith gibt den Beitritt von Dr. Nikolaus von Jacobs als Partner und Christian von Sydow als Senior Counsel im Münchner Büro der Kanzlei zum 2. Mai 2023 bekannt. Beide Anwälte kommen von McDermott Will & Emery (MWE).

Dr. Nikolaus von Jacobs leitete vor seinem Wechsel zu Reed Smith in der kommenden Woche die deutschen Private-Equity-Aktivitäten und beriet Fonds und Strategen in den Bereichen Private Equity, Venture Capital sowie private und öffentliche Fusionen und Übernahmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Life Sciences. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung deutscher Mandanten bei Outbound-Transaktionen und internationaler Mandanten bei Investitionen in Deutschland.

Vor seiner Tätigkeit bei MWE leitete von Jacobs die deutsche Private-Equity-Praxis von Ashurst, war Associate bei Freshfields und verbrachte Zeit bei Merrill Lynch in London mit Fokus auf Investment Banking und europäische Kapitalmärkte.

Christian von Sydow war nach zehnjähriger Tätigkeit als Partner bei Beiten Burkhardt zuletzt Partner im Münchner Büro von MWE. Er berät schwerpunktmäßig strategische Investoren in den Bereichen Gesellschaftsrecht, M&A, Private Equity, Restrukturierung und Corporate Conflict Resolution. Er ist regelmäßig als Schiedsrichter in Fällen von streitigen M&A-Transaktionen und in Fragen der Nachlassplanung tätig. Von Sydow berät Mandanten bei Börsengängen, Ausgliederungen, Kapitalerhöhungen und Fusionen sowie bei Verhandlungen zu Joint Ventures.

Delphine Currie, Partnerin von Reed Smith und Co-Chair der EME-Corporate-Praxis der Kanzlei, sagt: „Insbesondere M&A und Private Equity sind Bereiche mit strategischem Fokus für Reed Smith. Wir freuen uns sehr, dass Nikolaus von Jacobs und Christian von Sydow, die beide anerkannte und erfolgreiche Anwälte in diesen Bereichen sind, zu uns stoßen.“

Daja Apetz-Dreier, Office Managing Partnerin des Münchner Büros der Kanzlei, ergänzt: „Mit Nikolaus von Jacobs und Christian von Sydow gewinnen wir zwei äußerst talentierte Anwälte mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Expertise beider Juristen, die Mandanten in einer Vielzahl von Sektoren vertreten, spiegelt die globale Strategie der Kanzlei wider, unser Angebot auf Schlüsselindustrien auszurichten, darunter Transport, Life Sciences, Entertainment und Medien, Finanzdienstleistungen sowie Energie und Umwelt.“

Die Ausweitung der Präsenz von Reed Smith in Deutschland mit ihrem Branchenfokus bleibt eine klare Priorität der internationalen Großkanzlei. Die Kanzlei ist seit über 15 Jahren in München etabliert und eröffnete 2015 ihr Frankfurter Büro.

„Reed Smith hat einen fantastischen Ruf weltweit. Was mich wirklich beeindruckt, sind die Kultur und das Kollegium sowie die internationale Ausrichtung und das umfassende Dienstleistungsangebot, das mir helfen wird, meine Praxis auszubauen und auf die Bedürfnisse der Mandanten einzugehen“, so von Jacobs.

„Ich freue mich über die Aufgaben bei Reed Smith, einer Kanzlei mit einer renommierten globalen Plattform, einer starken kollegialen Kultur und einer erstklassigen Mandantschaft“, sagt von Sydow.

Titelbild: Christian von Sydow

Quelle: WBCO Wöllstein Business Communications GmbH