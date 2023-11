Reiseerlebnisse – vom Eismeer bis in die Serengeti

Einmal im Leben in die Serengeti, zum Nordlicht, ins ewige Eis oder auf den Caminito del Rey. Es gibt Dinge, die muss man einfach selbst und live gesehen, gefühlt, gehört haben. Wir haben touristische Insider nach ihrem ultimativen „Einmal-im-Leben-Erlebnis“ gefragt. Hier kommen die Antworten aus dem Wikinger-Team.

Nicole Kuhn, Kundenberaterin und Reiseleiterin

Einmal im Leben … über der Serengeti schweben

„Unglaublich, diese Weite – ich hatte mir die Serengeti groß vorgestellt, aber nicht so überwältigend. Die Big Five hautnah. Chamäleons in freier Wildbahn, Elefanten an jeder Ecke. Ich hatte vorher schon viel gesehen, aber die Tierwelt in diesem Nationalpark übertraf alles. Mein absoluter Top Act: mit dem Heißluftballon über die Serengeti schweben – das werde ich nie vergessen. Auch unvergesslich: unsere Wildnisnächte im vollmöblierten Luxuszelt. Sogar mit WLAN …“

Patrick Kleinkorres, Kundenberater und Reiseleiter

Einmal im Leben … grönländische Eisberge umpaddeln

„Ich habe in Ostgrönland mit dem Kajak Eisberge umpaddelt – und dabei ein unfassbares Glück empfunden. Die Welt um dich herum schillert in allen erdenklichen grünen und blauen Schattierungen. Die Einsamkeit im Sermilik-Fjord, dem Revier der Inuit-Jäger, ist extrem beeindruckend. Die Stille schmerzt schon fast und ist zugleich wunderbar. Du sitzt da in deinem Trockenanzug, bist sprachlos und spürst mit allen Fasern, dass du an einem ganz speziellen Ort bist.“

Franziska Brandt, Operations Managerin Nordeuropa

Einmal im Leben … das Nordlicht in Lappland live erleben

„30 Grad minus, klirrende Kälte. Unter uns ein zugefrorener See. Tagsüber waren wir mit unseren Huskys unterwegs gewesen, jetzt warteten wir aufs legendäre Nordlicht. Und dann startete sie – die spektakuläre Lichtshow am Nachthimmel. Näher und intensiver habe ich ein Naturphänomen noch nirgendwo auf der Welt gespürt. Dick eingepackt standen wir da und waren einfach nur sprachlos. Das Gefühl war unbeschreiblich.“

Nell Tuszkowski, Trainee Marketing

Einmal im Leben … auf dem Caminito del Rey wandern

„Es war auf der allerersten Wyldaway-Reise, die wir in unserer Young Line durchgeführt haben. In Andalusien – mit Tapas-Kochkurs, Canyoning, Whalewatching etc., vor allem aber mit dem Caminito del Rey. Früher war das ein gefürchteter Klettersteig, heute ist es ein gut gesicherter, aber dennoch abenteuerlicher Wanderweg. Wir liefen durch die Schlucht, links und rechts rote Felswände, über uns kreisten die Geier. Dieses Gefühl – und die vielen Schauergeschichten dazu – bleibt für immer im Kopf. Glücklicherweise waren wir eine super Gruppe, gemeinsam waren wir stark.“

Bild Nordlichter Lappland- Das Nordlicht hat Franziska Brandt tief beindruckt: „Näher und intensiver habe ich ein Naturphänomen noch nirgendwo auf der Welt gespürt.

