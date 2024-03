Release von LetzAI V2: Ein neues Kapitel in der KI-Bildgenerierung

LetzAI stellt die neueste Version seiner Bildgenerierungstechnologie vor – „LetzAI V2“. Die aktualisierte Version setzt neue Maßstäbe in der Qualität von KI-generierten Bildern und liefert Kohärenz bei Charakteren, Objekten und Kunststilen. Sie ist ab sofort für Nutzer in Europa unter www.letz.ai zugänglich.

LetzAI V2 setzt neue Maßstäbe: Mit neuen Funktionen, fortschrittlichen KI-Modellen und einer intuitiven Benutzeroberfläche, die speziell darauf ausgerichtet ist, den vielfältigen Bedürfnissen von Kreativen, Designern, Marken und ihren Communities gerecht zu werden.

Warum LetzAI V2?

Das neue Update stellt einen signifikanten Fortschritt dar, der eine bisher nicht dagewesene Kohärenz von Charakteren, Objekten und Stilen in der Welt der KI-generierten Bilder ermöglicht. Diese Weiterentwicklung vereinfacht den kreativen Prozess für Künstler und Designer. Sie bietet gleichzeitig neue Möglichkeiten für Marken und Einzelpersonen, um gemeinsam konsistente und hochwertige visuelle Inhalte zu erstellen. In der Praxis erlaubt die neue Version den Nutzern, sich selbst, ihre Produkte, ihre Haustiere oder jegliche Besitztümer in ein umfangreiches KI-System zu integrieren. Nachdem dies erfolgt ist, bietet die Plattform die Möglichkeit, eigene Modelle mit denen anderer Nutzer zu vermischen, wodurch eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an originellen Bildern generiert werden kann.

Im Vergleich zur vorherigen Version, die primär auf den lokalen Markt in Luxemburg ausgerichtet war, bietet V2 eine herausragende Qualität und neue Verbesserungen, die auf Rückmeldungen von bekannten Persönlichkeiten aus der KI-Szene, wie zum Beispiel Julie Wieland und Mark Isle alias Marco basieren.

„LetzAI verfolgt eine Vision: Wir sind überzeugt, dass Künstliche Intelligenz das Potenzial besitzt, ein ganz neues Feld der Marken und Communitybindung zu erschließen.“, sagt Misch Strotz, Geschäftsführer von LetzAI. Mit der neuen Version erhalten Marken nun die Möglichkeit, ihre Produkte und Stile direkt in die Plattform zu integrieren, was eine konsistente Übereinstimmung der erstellten Bilder mit ihren eigenen Markenvorgaben sicherstellt.

Hauptmerkmale von LetzAI V2

Verbesserte Qualität und Fotorealismus LetzAI V2 erweckt die Visionen der User mit einem außergewöhnlichen Maß an Detailtreue, Klarheit und Realismus zum Leben. Ob für professionelle Projekte oder persönliche Experimente, die Plattform liefert nun extrem hochwertige Bilder in vielen verschiedenen Stilen. Erweiterte Anpassung Um den vielfältigen Bedürfnissen seiner Nutzer gerecht zu werden, bietet LetzAI V2 neue Optionen für seine Modelle. Nutzer können jetzt verschiedene Datenschutzoptionen und Einstellungen für ihre Modelle auswählen, um sicherzustellen, dass ihre Marke oder ihre Person vor unerwünschten Ergebnissen geschützt ist.

Robuste Plattformverbesserungen LetzAI profitiert jetzt von modernster Technologie, die eine schnelle, effiziente und zuverlässige Leistung sicherstellt. Dank der neuen Partnerschaft mit Gcore, einem führenden Anbieter für KI-, Cloud-, Netzwerk- und Sicherheitsdienste, wurde die Plattforminfrastruktur optimiert, um ein höheres Volumen an Anfragen bei gleichbleibend hoher Qualität zu unterstützen. Jetzt werden alle Bildgenerierungen und das Training der Modelle in Version 2 auf Nvidia-GPUs durchgeführt, die von Gcore bereitgestellt werden, was eine leistungsstarke und effiziente Verarbeitung gewährleistet.

Hinweise für Nutzer Mit der Einführung der V2 wird die V1 des Modell Trainings eingestellt. Alle bestehenden Modelle wurden automatisch für V2 neu trainiert. Nutzer werden jedoch gebeten, ihre Modelle zu überprüfen und bei Bedarf mit neuen Daten erneut zu trainieren.

LetzAI V2 ist von nun an in jeder europäischen Region für die Öffentlichkeit verfügbar unter www.letz.ai. Nutzer innerhalb Europas sind eingeladen, mit den umfangreichen Funktionen zu experimentieren und sich LetzAI anzuschließen die nächste Grenze der digitalen Kreativität zu gestalten.

Abo-Preise für die Nutzung von LetzAI starten ab 9,90€.

Bildquelle LetzAI by Neon Internet

Quelle nōted – a story studio