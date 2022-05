Relevo Mehrwegsystem ersetzt in 100 Städten an 1.000 Standorten über 1.000.000 Einwegverpackungen

Relevo blickt positiv auf immense Gastronomienachfrage nach Mehrweglösung aufgrund kommender gesetzlicher Angebotspflicht. Neue Vertriebspartnerschaften und Internationalisierung von Relevo sollen Venture Capital Unternehmen einen vielversprechenden Einstieg in den Wachstumsmarkt Mehrweggeschirr bieten.

Auch im Geschäftsjahr 2021 sowie dem ersten Quartal 2022 hat das Münchner Start Up Relevo mit seiner smarten Mehrweglösung für Take-Away-Speisen und -Getränke seinen Erfolg weiter fortgesetzt und startet jetzt seine Series A Finanzierungsrunde. In nur zwei Jahren konnten die drei Gründer Aaron Sperl, Matthias Potthast und Gregor Kolb in 100 deutschen Städten 1.000 Partnerstandorte vom digitalen Mehrwegangebot von Relevo überzeugen, sodass durch die Mehrwegplattform von Relevo schon jetzt über 1.000.000 Einwegplastikverpackungen eingespart wurden.

Seit Frühjahr 2022 erweitern erste Gastronomiepartner in Österreich das wachsende Relevo Netzwerk. Auch das Relevo Team wächst für eine schnelle und individuelle Betreuung der Partner rasant auf nunmehr 50 Mitarbeitende.

Relevo erwartet mehr als 100.000 neue Gastronomiepartner in 2022

„Relevo gehört zu den innovativsten Anbietern im digitalen Mehrwegmarkt, hat sich 2021 vollends etabliert und es erreichen uns tägliche neue Anfragen von Gastronomiebetrieben. In 2022 erwarten wir ein Jahr mit extremem Wachstum. Aufgrund der Mehrwegangebotspflicht ab 2023 sehen wir in den nächsten neun Monaten eine Nachfragewelle von mehr als 100.000 potenziellen Kunden auf uns zurollen“, beschreibt Gregor Kolb die aktuelle Situation. Kooperationen mit Großhandelsunternehmen beschleunigen zusätzlich die Nachfrage nach der Relevo Mehrwegplattform in allen Bereichen der Gastronomie. Mit Österreich ist jetzt auch die Internationalisierung von Relevo erfolgreich gestartet, wobei weitere europäische Länder zeitnah folgen sollen.

„Relevo bietet riesiges Potenzial für Investoren und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, in den Mehrwegmarkt und ein nachhaltiges Start Up mit starken Wachstumszahlen und profitabler Zukunft zu investieren. Aufgrund der hohen Produktakzeptanz von Relevo sind wir ideal positioniert, um mit frischem Kapital die auf uns zukommende Nachfragewelle bestens bedienen zu können, rasant zu skalieren und Relevo als führende Mehrweglösung zu etablieren“, freut sich Kolb auf interessante Angebote von Venture Capitals.

