Virtuagym erhält eine 3-Millionen-Euro-Investition, um Innovationen in der Gesundheits- und Fitnesstechnologie voranzutreiben

Virtuagym, ein weltweit führender Anbieter von Fitnesstechnologie, hat eine neue Investition in Höhe von 3 Millionen Euro von Icecat erhalten, einem in Amsterdam ansässigen Technologieunternehmen, welches in innovative Technologieunternehmen investiert.

Die Investition unterstützt das weitere internationale Wachstum von Virtuagym, wobei ein Großteil der Mittel in die innovative All-In-One-Software für Clubmanagement, Coaching und Engagement in der Gesundheits- und Fitnessbranche fließt.

“Die letzten zwei Jahre waren für unsere Branche eine ziemliche Herausforderung, aber ich glaube, dass unsere Lösungen unseren Kunden einen großen Nutzen gebracht haben, insbesondere bei der Umstellung auf ein hybrides, digitales Kundenerlebnis“, sagt Hugo Braam, CEO und Mitbegründer von Virtuagym. “Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Icecat bei dieser neuen Investition und fühlen uns geehrt. Wir haben gerade erst mit unseren großen Plänen begonnen, unsere Branche noch positiver zu beeinflussen, und wir werden weiter hart daran arbeiten, unsere Kunden mit großartigen neuen Lösungen zu unterstützen.”

Während sich die Fitnessbranche von der globalen Pandemie erholt, stellt diese nächste Investition einen wichtigen Punkt in der Mission von Virtuagym dar, die Welt zu einem gesünderen und glücklicheren Ort zu machen. Das Unternehmen, das 2008 von den Brüdern Hugo und Paul Braam gegründet wurde, unterstützt derzeit mehr als 9.000 Fitnessunternehmen und 45.000 Fitnessprofis und bedient mit seiner markenfähigen Plattform und seinen mobilen Apps jeden Monat über 2,5 Millionen Endnutzer.



“Wir freuen uns, Virtuagym bei ihren Plänen für weitere Innovationen und Wachstum im Bereich der Gesundheitstechnologie unterstützen zu können’,’ sagt Martijn Hoogeveen, CEO von Icecat. “Wir sind begeistert von dem Virtuagym-Team und seiner Cloud-Vision, die Gesundheits- und Fitnessbranche zu verändern.”

Quelle Virtuagym